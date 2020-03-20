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「家族聚餐」驚爆群聚感染！7人確診一週3死3搶救...20多親友隔離

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▲▼慶祝,聚餐,派對,舉杯,乾杯。（圖／pxhere）

▲美國有一家族聚餐，結果竟爆發嚴重群聚感染。（示意圖／pxhere）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續在全球大爆發，截至當地時間20日，美國境內累計確診人數已達14,250例，死亡病例飆破200起。日前在美國紐澤西州（NewJersey）驚爆一起嚴重群聚感染案件，有一家族聚餐後，接連有7人確診感染新冠肺炎，其中的3人已不幸病逝，另外還有20多位親友目前正接受隔離觀察。

綜合外媒報導，這個家族在3月初聚餐吃飯，有20多人到場參與，沒想到事後竟有7人陸續出現感染症狀，短短不到一週內，就有3人相繼死亡，分別爲55歲的女兒瑞塔（RitaFusco-Jackson）於13日病逝，大兒子卡麥（CarmineFusco）與73歲的老母親格瑞絲（Grace Fusco），兩人皆在18日相繼離世。

然而剩下的4起確診案例中，仍有3名重症搶救中，其他20多位參與聚餐的親友，目前也正接受隔離觀察。明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任邁克爾（Dr. Michael Osterholm）指出，疫情還會持續12至18個月之久，民眾應盡量避免參與大型聚會，且人與人之間應該保持至少2公尺以上的距離。

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