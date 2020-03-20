新冠肺炎重創航空業！美財長：危機更甚911　業者需2000億求生

▲義大利目前正在考慮將快破產的義大利航空收歸國有。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情肆虐，全球航空公司大受打擊，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，新冠肺炎對航空業造成的影響，比2011年911之後美國全面關閉領空還嚴峻。國際航空運輸協會（IATA）指出，全球航空業者需要2000億美元（約新台幣6.1兆元）的政府支援求生。

綜合外媒報導，據了解，義大利目前正在考慮將快破產的義大利航空收歸國有，瑞士和丹麥則端出2.75億歐元擔保金來支撐北歐航空公司（SAS）。

國際航空運輸協會執行長迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）表示，遏制疫情擴散是各國政府當務之急，就全球範圍來看，估計業者需要高達2000億美元緊急支援。

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／路透）

據《華爾街日報》報導，美國的航空公司正在尋求政府提供超過500億美元的財政援助，這是9月11日襲擊事件後航空業紓困規模的3倍。

國際航空運輸協會的首席經濟學家皮爾斯（Brian Pearce）稱，許多航空公司的現金正在耗盡，75%的航空公司的現金只夠維持不到3個月的必要固定成本開支。航空業智庫「亞太航空中心」（CAPA）也示警，全球大部分航空業者恐在5月底宣布破產。