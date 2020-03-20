中國首傳本土0確診！　川普酸回「誰知道」批隱瞞疫情：世界付出巨大代價

▲美國總統川普希望中國本土0確診是真的，但有鑑於隱匿疫情的壞信用，他表示「真假誰知道」。（圖／路透）

中央社／記者江今葉

中國昨天首度創下境內沒有新增新冠肺炎確診病例記錄，美國總統川普表示，「我希望是真的，誰知道呢？」他也再度譴責中國隱瞞疫情，全球為此付出巨大代價。

中國國家衛生健康委員會官網通報，3月18日，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增確診病例34例，全部來自境外輸入，中國31個省市區包括重災區湖北省，首度創下單日境內零新增紀錄。

川普今天被問及是否相信中國公布的數據時，譴責中國隱瞞疫情。他表示，如果能早幾個月知道疫情，情況會好得多，疫情應能被侷限在中國剛開始發現的區域。現在全球為此付出巨大代價，「所有人都知道這一點，我們都知道」。

對於中國現在關於疫情的說法，川普接著表示，「我希望那是真的。誰知道呢？但我希望是真的，我真心希望」。

川普也附和極右派媒體「一個美國新聞網」（One America News，OAN）記者的提問，譴責華爾街日報、紐約時報與華盛頓郵報報導不實，選擇和中國站在一起。

今天記者會上，川普宣布，過去用來治療瘧疾的羥氯奎寧（hydroxychloroquine）與奎寧（chloroquine）將用來使用在治療新冠肺炎上，他感謝美國食品暨藥物管理局（FDA）快速批准，也期望奎寧治療能獲得正面成效。

不過，一同出席記者會的FDA局長哈恩（Stephen Hahn）隨後發言時則較為保留地表示，現在確實可能是找到適合的藥物，但還沒有找到適合的劑量，還需要進行臨床試驗，收集資訊後，依據治療的安全性與有效性數據，做出正確的決定。

儘管台美日前達成防疫合作，台灣將每週提供10萬個口罩給美國，美國和許多國家一樣依然面臨口罩短缺的問題。對此，美國副總統彭斯（Mike Pence）在記者會上表示，包括3M與漢威公司（Honeywell）都已經加快生產N95口罩，年產量將可分別提高到4.2億片與1.2億片，以提供第一線醫護人員使用。

此外，正在和國會協商高達1兆美元刺激經濟方案的川普，今天被問到是否會反對企業利用聯邦援助回購庫藏股時表示，他同意紓困方案應設定條件，企業不得利用聯邦援助回購自家股票或發放高層獎金。