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中國贈送抗疫物資　馬來西亞外長：簡直太神奇了

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▲新冠肺炎,新冠病毒,馬來西亞,超市。（圖／路透社）

▲馬來西亞人民在超市搶購物資。（圖／路透社）

文／中央社記者郭朝河吉隆坡19日專電

為了協助馬來西亞對抗新冠肺炎疫情，中國今天向馬來西亞運送抗疫物資，馬來西亞外交部長希山慕丁不僅代表政府感謝中國 ，並稱中國此時舉動「簡直太神奇」！

「星洲網」報導，馬來西亞今天收至中國大批的抗疫物資，希山慕丁（Hishammuddin Hussein）透露不僅 讓全體內閣成員感動，在目前關鍵時刻收到這些物資更是貼切。他形容中國能在短時間內為馬來西亞送上抗疫物資 「簡直太神奇」，並認為這對恢復馬中友好關係是百利而無一害的舉動。

▲新冠肺炎,新冠病毒,馬來西亞,超市。（圖／路透社）

他也代表馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin ）表達感動，尤其目前是馬來西亞人民艱難抗疫時候， 中國及時送來的抗疫物資，正好回應之前中國傳有武漢疫情時，馬來西亞人民也義不容辭的援助中國。

希山慕丁今天也致電中國駐馬來西亞大使白天，對於對中國的善舉致以萬分謝意；白天也回覆希山慕丁是促成首批物資順利抵達馬來西亞的功臣，並表示馬來西 亞人在中國人心中佔據非常重要特別的位置，加上是希 山慕丁親自提出要求，更是重中之重，因此才會格外重 視這份援助。

馬來西亞衛生部長阿漢峇峇（Adham Baba）宣布， 今天共新增110起武漢肺炎確診案例，目前累計確診病 例已達900例。（編輯：高照芬）

 
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