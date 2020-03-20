友人確診一晚像「溺水兩次」　網紅還原病發慘況：兩天瞬間爆發

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber「愛美教主Cherry Queen」日前發表一部影片，分享身邊友人確診新冠肺炎（COVID-19）的經歷，由於一開始症狀不明顯，還以為只是一般的流感，沒想到就醫確診後症狀逐漸變嚴重，呼吸困難到像是溺水，她原本也不知道這個病的併發症會這麼嚴重，直到朋友說出經歷，之所以拍成影片說出來，是想勸大家不要抱持僥倖心態，「我知道這個影片出來我可能被罵，但我還是想要告訴大家這真的很嚴重。」

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▲住在隔離病房的患者心理壓力很大。（圖／路透）

「愛美教主Cherry Queen」在這段10分20秒的影片中，一開頭就向社會大眾道歉，她提到，3月初美國疫情尚未大爆發，一切看起來還很正常，於是與美國的朋友約好碰面順便談工作，結果對方在3月9日與其他友人見面後出現身體不適的狀況，起初以為是ㄧ般流感，沒想到前往醫院就診，竟然確診感染新冠肺炎。

「愛美教主Cherry Queen」強調，朋友當時全程都有戴口罩，但還是中鏢了，接受隔離後病情逐漸加重，呼吸困難到像是溺水，還得使用氧氣罩，病發之後的某一天晚上甚至像是「溺水兩次」，而且受到隔離之後也無法前往探視，真的讓人感到很無助，之所以分享出來是希望大家重視防疫問題，不要再冒險出國，畢竟賺錢重要，愛惜自己的家人、朋友更為重要，也請社會大眾不要抱持僥倖心理。

▲肺部纖維化惡化，會出現像是菜瓜布一樣的現象。（圖／記者吳奕靖攝）

「愛美教主Cherry Queen」無奈地說，這部影片公開後自己可能會挨罵，但還是想告訴大家事情的嚴重性，因為這個病很可怕，兩天的時間就會瞬間爆發，萬一身邊有親友不幸確診，也請一定要鼓勵、關懷他們，否則在隔離的環境中看不到未來，很容易會想不開。

其他網友看完影片，也紛紛留言感嘆，「新冠肺炎最大的後遺症是肺纖維化，我家人23歲的時候就是因為肺纖維化走的，這傷害完全不可逆，無法治癒，走之前也很痛苦，所以大家真的不要心存僥倖，賠錢事小，賠了健康絕對得不償失」、「當我正在鬆懈，開始會跟朋友約吃飯、出門忘記戴口罩時，看到妳的影片，是給了我們這些慢慢在鬆懈的人一個當頭棒喝」。