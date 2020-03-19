機車噴飛解體…休旅車忽視「閃紅燈應停再開」就衝出！撞死20歲騎士遭判刑

▲北市松仁路口2019年2月發生死亡車禍！白色休旅車與機車發生碰撞，致20歲男騎士身亡。（圖／東森新聞）

記者孫于珊／台北報導

北市信義國中旁竟發生死亡車禍！一名53歲林姓男子凌晨駕駛一輛白色休旅車，從巷弄要駛出大馬路時，卻無視閃光紅燈，未停車再開，進而與一輛機車發生碰撞，造成20歲張姓男騎士不治身亡。台北地院審結，依過失致死罪，判林男6月徒刑，得易科罰金18萬，可上訴。

事發於2019年2月9日凌晨3時55分許，林男開車沿信義區信義路5段150巷14弄行駛到松仁路口時，特種閃光紅燈號誌極力提醒他「停車再開」，但他仍貿然前行，不料，一輛機車剛好也從南向北行駛到該路口，雙方因此煞避不及發生碰撞。

▲強大的撞擊力道，造成機車碎片散落滿地，騎士的鞋子也噴飛。（圖／東森新聞）

強大的撞擊力道，造成休旅車的左前側凹陷，而機車則是噴飛解體，碎片散落滿地，騎士更當場失去呼吸心跳，受有胸部鈍創骨折內出血併氣胸，引發出血性休克而死亡，經搶救後仍於清晨5時26分宣告不治。

林男肇事後向警方表示，他不知道車禍怎麼發生的，一出巷口左側車身就遭撞擊。而警方對兩車駕駛進行酒測，酒測值均為0。透過行車紀錄器畫面及案件送鑑定後，肇事主因均認定是林男駕駛車輛於支線道「未禮讓幹線道車輛先行」。

法官審酌，雖然林男與被害人家屬無法達成和解，但事後坦承犯行，且符合自首減刑等一切情狀，依林男犯過失致人於死罪，判有期徒刑6月，可易科罰金18萬。

▼機車噴飛解體，白色休旅車的左前側也撞到凹陷。（圖／東森新聞）

►動作快！不要比別人慢喔～