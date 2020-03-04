監理所長圖利貪汙！合資「駕照體檢」診所爽領分紅130萬　羈押禁見准了

▲台北市區監理所長袁國治（左）涉利用職務之便，合資開診所獲利逾百萬，還收受停車場業者9萬元賄賂，遭起訴。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市區監理所所長袁國治涉利用職務之便，在監理站附近與人合資開設診所，並授權診所代辦駕照體檢等相關業務，藉此領取分紅，2018年至今已獲利約130萬元；另外，袁男還被查出，涉收受停車場業者9萬元賄賂，因此被依圖利罪及貪污治罪條例等罪起訴。4日傍晚，法官將袁男裁定羈押禁見。

台北地院4日下午3時30分，針對袁、李2人的貪汙案件開聲押庭，採不公開審理，關門大戰2小時後終於有結果了！傍晚6時許，法官將2人「准予羈押併禁止接見通信」。在外等候的親屬期望落空，失望神情全寫在臉上，轉而討論要準備一些日常用品及換洗衣物，帶到看守所。

▲袁國治與診所業者李宏章吃定考照大餅，投資體檢診所大撈130萬元，2人涉圖利及貪汙等罪，遭羈押禁見。（圖／記者孫于珊攝）

曾任公路總局專門委員、秘書室主任的袁男曾於2018年間，和弟弟及其他5名合夥人投資士林承德診所，透過袁男任監理所長的職務權力，授權診所代辦一般汽機車駕照及職業駕照體檢、審驗，及75歲以上駕照換領、考領的認知功能測驗等，藉此從營業所得中獲得分紅圖利自己。此外，停車場業者王世璋，為了確保其所承租的土地能取得停車場設置許可，在2018年間向袁男行賄約9萬元。

▲檢方漏夜約談7名被告到案，袁國治涉圖利及貪污，4日傍晚法官裁定羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

涉案的7名被告於3日晚間10時許，陸續到達台北地檢署報到，經檢方偵訊後，將袁男及診所業者李宏章聲請羈押禁見，其餘5名被告則以10萬至25萬元交保候傳，分別為台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋，被裁定以10萬元交保；袁男的弟弟被裁定以10萬元交保；施姓業者被裁定以10萬元交保；2名黃姓業者分別被裁定以15萬、25萬元交保候傳。

▼診所業者李宏章被法官裁定羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

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