台北監理所再爆弊端！科長涉長期收賄助5代驗廠升等「驗更多賺更多」

▲台北市區監理所陳姓科長涉嫌收賄協助業者取得代驗車輛資格，被依貪污罪嫌約談。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市區監理所本月初才爆發所長袁國治涉嫌貪瀆，被檢察官聲押禁見獲准，台北地檢署18日再指揮廉政署，對監理所陳姓科長等人展開第2波搜索，因為陳男涉嫌利用考核職權，收受至少5家代驗業者賄賂，使業者通過考核甚至升等，取得更多代驗車輛上限賺更多錢，全案共6名被告被依行收賄、圖利等罪約談到案。

依據「交通部公路總局各監理所站年度考核汽車代驗廠執行要點」，各監理所站每年都要對轄內授權代驗汽車的民間業者進行考核、評等，若能通過升等機會，業者可獲得更多代驗車輛上限，代表可收取更多代驗費，甚至是維修費用。

檢廉接獲情資，台北市區監理所陳姓科長，是台北市區的當然考核委員，卻疑似私下和業者連繫，承諾協助業者通過考核、升等，並約定時間地點見面交付賄款，送錢的業者至少有5間代驗廠，檢廉18日兵分11路展開搜索，並以職務上行為收賄、圖利等罪嫌被告身分，約談陳姓科長及5名業者到案，至於行收賄金額還有待釐清。

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