寧夏「優秀縣委書記」10年貪4877萬　斂財85次法院判決出爐

▲寧夏銀川市中院宣判馬志宏受賄案。（圖／翻攝自寧夏日報）

記者陳政錄／綜合報導

曾被評為「優秀縣委書記」的前寧夏固原市委常委、西吉縣委書記馬志宏3月10日因涉賄被開除黨籍後，17日法院宣判結果出爐，獲有期徒刑11年，罰金80萬元人民幣，追繳違法所得。他在2008年至2018年間，利用職務先後85次收受25個單位或個人所送的現金與資產，共計人民幣1132萬元（約合新台幣4877萬元）。

銀川市中級人民法院於3月17日，對馬志宏犯受賄罪一案進行宣判，認為被告人身為國家工作人員，在擔任地方官值時間，收受人民幣現金、房產、停車位等財物共計價值1132.0172萬元人民幣，「為他人謀取利益，其行為已構成受賄罪，且係數額特別巨大。」

▲因應疫情，法院採取視訊判決。（圖／翻攝自寧夏日報）

但值得注意的是，法院判決報告稱，因被告人馬志宏在提起公訴前如實供述自己罪行、真誠悔罪、積極退贓，「依法對其從輕處罰。」

據此判決，銀川市中級人民法院裁定，被告人馬志宏犯受賄罪，判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣80萬元；依法追繳被告人馬志宏的違法所得及其孳息，上繳國庫。

考量該案涉及貪汙金額龐大，大陸網友也陸續找出馬志宏相關事蹟，包括他在2015年，曾獲全國優秀縣委書記稱號；2014年，他因前任書記腐敗案件纏身，出任寧夏固原市委常委、西吉縣委書記，當時還要求，凡進他辦公室的人，手裡只能拿材料，拿其他東西的一律免進，以遏止送禮歪風。

馬志宏更在辦公室牆上掛著「毋私小惠而傷大體，毋借公論以快私情」的字帖。他表示，時常讀讀這句話，內心會受到警示，人無論身處何方，不管官做多大，一定要有敬畏心。5年後，他同樣因為受賄被雙開，有網友直接留言「......」，有人說「貪這麼多錢，也判太輕」、「跟老薄有得一比。」

根據中央紀監委3月10日，雙開馬志宏的通報內容，稱他身為黨員領導幹部和國家公職人員，理想信念喪失、紀律意識淡薄，背棄黨的初心使命，辜負組織的培養信任，對黨不忠誠、不老實，甘於做「兩面人」，嚴重違反黨的紀律和國家法律法規。

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