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隨機捅死無辜騎士！「小鄭容和」看守所首日好吃好睡　舍友也是殺人犯

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記者陳豐德／新北報導

新北市一名自稱「小鄭容和」的王姓男子，13日晚間跟妻子爭吵後，犯下新店隨機殺人案，在超商門口持刀捅死一名無辜路人，14日晚間遭裁定收押，晚間關入台北看守所內。所方擔心他精神不穩，特別安排了同是「殺人犯」的舍友，能夠一起聊天解悶；而他一早睡飽後，早餐清粥小菜也吃得飽飽，顯得相當適應看守所生活。

王姓凶嫌（23歲）自稱因為不想去娘家吃飯，13日晚間忘記吃精神藥物，與妻子在車內爭吵後失控，持預藏料理生魚片刀下車，隨機朝車子前方一位33歲林姓男騎士背部猛刺一刀致死，畫面曝光後引發社會眾怒。

▼王嫌於新店犯下隨機殺人案，騎士遭20公分生魚片刀猛刺枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台北地院調查後，認為王嫌涉犯刑法第271條第1項之殺人罪，短時間內持利刃殺害陌生被害人，犯罪情節重大，且隨車攜帶具有殺傷力的利刃，可見對法律服從性甚低；另外他屬自由業，偶爾做直播送禮物，工作及財產上缺乏穩定，有逃亡之可能，因此裁定羈押、無禁見。

王嫌14日晚間10時許被送抵位在土城的「台北看守所」，看守所主任表示，他做新收照相、檢查時皆相當配合，似乎知道自己犯下了大錯，當時天色已晚不及用餐。因為擔心「新同學」王姓兇嫌年紀輕，剛入看守所情緒、精神狀況會不穩定，所方一早就替他規劃，晚間就進「3人舍房」，與犯下毒品、殺人重案的2名舍友同住，能夠相互聊下犯案情節以舒緩情緒。

據了解，王嫌並沒有帶藥物進去看守所，且一週2次的「新收健康檢查」假日並無包含在內，將等到週一後，再行安排醫師了解他的身心狀況，如情況特殊，也會直接帶他去門診給醫師看診；而兇嫌一早醒來後，對於看守所內的清粥小菜吃得相當習慣，睡眠狀況也很好，犯下殺人案對他似乎並無明顯造成身心上的壓力。

▼自稱小鄭容和的兇嫌移送北檢。（圖／記者陳雕文攝）

▲新店砍人案，兇手移送北檢。（圖／記者陳雕文攝）

▼嫌犯移送往北檢時量測體溫。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼新店隨機殺人案，嫌犯移送往北檢，量測體溫。（圖／記者邱中岳攝）

事發當時，王妻在車上目睹過程，不斷哭喊先生名字「你幹什麼！」、「你快報警、叫救護車！」王嫌駕駛白色奧迪逃逸時，將手機交給妻子打電話報警，最後在新店區秀朗橋頭被捕。手上有許多自殘刀疤的王嫌，事後向警方供稱，他因沒有定期服藥，情緒失去理智才犯案。

而死者姊姊下班看到機車及滿地血跡，一開始以為車禍，直到詢問員警，打弟弟手機後，從醫院方面得知弟弟已經傷重不治，讓她當場崩潰痛哭。無辜慘死的林男是家中獨子，有3個姊姊，一家人住在新北市中和區，他每天騎車往返中和與新店，接送在護理中心擔任照護員的二姊上下班，因此到案發地點臨停。沒想到，當林男傳訊給姊姊說「到囉」後，竟突然被王男隨機刺殺。

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▼新店隨機殺人案兇嫌平時會經營直播，無固定管道收入。（圖／翻攝當事人社群）

新店隨機殺人案兇嫌、小鄭容和、死者。（圖／翻攝當事人社群）

新店隨機殺人案兇嫌、小鄭容和。（圖／翻攝當事人社群）

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