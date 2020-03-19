　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20歲男夜遊騎車慘遭「爆頭亡」　肇逃貨車駕駛：道路在施工！沒看到

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南投騎士被大車輾，爆頭慘死。（圖／記者張弘昌翻攝，以下同）

▲▼南投騎士被大車輾，爆頭慘死。（圖／記者張弘昌翻攝，以下同）

記者張弘昌／南投報導

南投20歲陳姓男子騎機車與朋友夜遊，在南投台14線中潭公路埔里路段，被預拌混凝土車撞倒「爆頭」慘死。肇事逃逸黃男否認，但相關事證明確。警偵詢後依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦。

黃姓司機駕駛混凝土經台14線中潭公路埔里路段，疑因道路施工縮減，未注意對向有機車，雙方發生碰撞後逃逸。警循線找到黃男，他矢口否認。▲▼南投騎士被大車輾，爆頭慘死。（圖／記者張弘昌翻攝）

埔里警分局北山所17日晚6時許獲報，台14線中潭公路44.5K附近，警到場發現有受傷人車倒臥，查看發現男子受傷倒地。民眾提供線索，疑為混凝土車肇事。

警方調查，受傷20歲陳姓騎士，疑因與混凝土車發生碰撞，與朋友夜遊陳男，頭部被輾裂，送醫不治。肇事混凝土車逃逸。

警找到疑肇事黃男。黃表示，沒有查覺撞到人。但警方出示相關跡證後，黃才坦承肇事後逃逸，警偵詢後依過失致死、肇事逃逸送南投地檢署偵辦。

▲▼南投騎士被大車輾，爆頭慘死。（圖／記者張弘昌翻攝）

警方得到的消息是，台14線中潭公路44.5K附近，有人車倒臥馬路上，警網到場下車查看發現男子受傷倒地，緊急通報119。經民眾提供線索，疑為混凝土車肇事，隨即調閱沿線監視器鎖定肇事者。

受傷20歲陳姓騎士因與混凝土車發生碰撞倒地，疑遭輾致頭顱破裂，送醫後不治，而混凝土車當時並未留在現場處理事故離去，涉及肇事逃逸；警方根據監視器，找到54歲黃姓砂石車司機涉嫌。

ET快訊
終結連14凍！央行宣布降息1碼　重貼現率改寫歷史新低
第二批武漢包機「2人送醫」　8個月大嬰兒發燒、母陪同
國內累積病例破百「仍有3人嚴重」　在加護病房使用呼吸器
3照片曝全聯實景！女主播嚇到倒退好幾步：這世界真的瘋了
北部染疫男高中生傳給「斜前方同學」　鄰座5同學還在採檢中
確診北部男遭爆「晚上去3夜店跑趴」　指揮中心回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／三寶式自殺迴轉！直擊10秒內5騎士違規　駕駛嚇呆：都給你們過就好

摩鐵裸身清醒…身旁竟多睡了1個人　被控撿屍傻眼：她全程都醒著

警政署密集演練異地辦公機制　副署長率員赴警專完成實地測試

路邊突開車門！騎士閃不過「猛撞倒地」粉碎性骨折…桃園男喊：責任不全在我

以為同事離婚…約她午休聊天變車震！男誤上人妻慘賠10萬

誆有美國「綠水泥」包覆核廢料專利　詐團吸金43億10人起訴

KTV拍照打卡！仇家門外堵人　見到人持西瓜刀猛砍…他「小腸流出」手腳全斷

20歲男夜遊騎車慘遭「爆頭亡」　肇逃貨車駕駛：道路在施工！沒看到

男搭葛瑪蘭搭訕服務員　自稱「日本回台」嚇壞乘客…下車就送辦

「確診3人住鳳山...」LINE群組散布假訊息　2女最高可罰300萬

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

獨／三寶式自殺迴轉！直擊10秒內5騎士違規　駕駛嚇呆：都給你們過就好

摩鐵裸身清醒…身旁竟多睡了1個人　被控撿屍傻眼：她全程都醒著

警政署密集演練異地辦公機制　副署長率員赴警專完成實地測試

路邊突開車門！騎士閃不過「猛撞倒地」粉碎性骨折…桃園男喊：責任不全在我

以為同事離婚…約她午休聊天變車震！男誤上人妻慘賠10萬

誆有美國「綠水泥」包覆核廢料專利　詐團吸金43億10人起訴

KTV拍照打卡！仇家門外堵人　見到人持西瓜刀猛砍…他「小腸流出」手腳全斷

20歲男夜遊騎車慘遭「爆頭亡」　肇逃貨車駕駛：道路在施工！沒看到

男搭葛瑪蘭搭訕服務員　自稱「日本回台」嚇壞乘客…下車就送辦

「確診3人住鳳山...」LINE群組散布假訊息　2女最高可罰300萬

劉真爆換心排序提前　吳宗憲持續關心「家人會對外說明」

海地要求撤換我大使　耿爽：建交中國有好處「海地冷暖自知！」

【廣編】樂天信用卡回饋爆高　瘋狂加碼

台南大學生染疫　2名聚餐同學採檢結果出爐！接觸者匡列48人

《時代》：WHO若未拒絕台灣「可以拯救許多生命」！力讚台灣防疫全球最罩

獨／三寶式自殺迴轉！直擊10秒內5騎士違規　駕駛嚇呆：都給你們過就好

「假防疫計程車」來喊價！他一看有人跟著走　擔憂破口：司機連口罩都沒戴

奧運棒球資格賽若不打　依排名台灣、美國打奧運機率高

摩鐵裸身清醒…身旁竟多睡了1個人　被控撿屍傻眼：她全程都醒著

避免群聚感染！侯友宜宣布即日起至7／14暫停開放校園

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

應召女飛不過來了！月入30萬→7000元老雞頭轉行外送員

IG才PO照慶生！男友生日夜「看她被槍殺」

台南2公務員遊土耳其　黃偉哲震怒召回

里長夫人2月底遊土　里長：難不成要判死？

夜闖明星高中拍愛愛片　校方開吉妨害名譽3罪

獨／北部移工發燒就診…趁轉院空檔落跑

「繩師」綑綁倒吊騰空　辣妹：好爽

3槍狠殺年輕妹　2嫌：不是我殺的

早點名缺席　20歲「睡懶覺上兵」球棒狂毆中士下場曝

癡情女「遭開3槍」推下山　男友旁觀拒認罪

更多熱門

相關新聞

南投埔里南港溪谷大崩塌

南投埔里南港溪谷大崩塌

南投縣埔里鎮水頭里縣道131線旁，南港溪支流南烘溪溪谷的左側山壁，18日3時許道路對面的山壁突傳出巨響崩塌，大量傾洩而下土石，揚起漫天灰塵。當時崩塌地附近還有農田水利會派工程人員，在進行珠仔山水圳工程，所幸大家在山崩瞬間，緊急逃生順利脫困，千鈞一髮間逃過一劫。

祥和計畫志願服務聯繫會報評鑑說明會

祥和計畫志願服務聯繫會報評鑑說明會

鹿谷初鄉、竹林道路待修會勘

鹿谷初鄉、竹林道路待修會勘

鹿谷和雅遊憩區投入1500萬元營造

鹿谷和雅遊憩區投入1500萬元營造

青年組隊居家服務關懷獨居長者

青年組隊居家服務關懷獨居長者

關鍵字：

南投警政夜遊車禍

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

全校停課！北部高中2學生染疫　多少人停校

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

新冠肺炎封校首例！北部確診高中生全校停課14天

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面