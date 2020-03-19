20歲男夜遊騎車慘遭「爆頭亡」　肇逃貨車駕駛：道路在施工！沒看到

▲▼南投騎士被大車輾，爆頭慘死。（圖／記者張弘昌翻攝，以下同）

記者張弘昌／南投報導

南投20歲陳姓男子騎機車與朋友夜遊，在南投台14線中潭公路埔里路段，被預拌混凝土車撞倒「爆頭」慘死。肇事逃逸黃男否認，但相關事證明確。警偵詢後依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦。

黃姓司機駕駛混凝土經台14線中潭公路埔里路段，疑因道路施工縮減，未注意對向有機車，雙方發生碰撞後逃逸。警循線找到黃男，他矢口否認。

埔里警分局北山所17日晚6時許獲報，台14線中潭公路44.5K附近，警到場發現有受傷人車倒臥，查看發現男子受傷倒地。民眾提供線索，疑為混凝土車肇事。

警方調查，受傷20歲陳姓騎士，疑因與混凝土車發生碰撞，與朋友夜遊陳男，頭部被輾裂，送醫不治。肇事混凝土車逃逸。

警找到疑肇事黃男。黃表示，沒有查覺撞到人。但警方出示相關跡證後，黃才坦承肇事後逃逸，警偵詢後依過失致死、肇事逃逸送南投地檢署偵辦。

警方得到的消息是，台14線中潭公路44.5K附近，有人車倒臥馬路上，警網到場下車查看發現男子受傷倒地，緊急通報119。經民眾提供線索，疑為混凝土車肇事，隨即調閱沿線監視器鎖定肇事者。

受傷20歲陳姓騎士因與混凝土車發生碰撞倒地，疑遭輾致頭顱破裂，送醫後不治，而混凝土車當時並未留在現場處理事故離去，涉及肇事逃逸；警方根據監視器，找到54歲黃姓砂石車司機涉嫌。