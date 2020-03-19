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年前3千萬交保…孫道存涉侵占基金會逾1.5億一審判1年半！

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▲▼孫道存。（圖／記者孫于珊攝）

▲孫道存犯公益侵占罪，法官判他1年半徒刑，可上訴。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

太平洋電纜前董事長孫道存（名媛孫芸芸父親），因涉侵占「太平洋網球基金會」及「孫法民文教基金會」共達1.5億多元，遭羈押禁見，但過年前已以3千萬完成具保。台北地院19日宣判，依公益侵占罪判他1年半徒刑，可上訴。

孫道存因掏空公司近200億元服刑3年後，原預計2020年元旦出獄，卻又因涉侵占2個基金會款項，私自挪用來周轉，解決當時財務壓力，遭檢方聲請羈押禁見獲准，一出獄又被押上囚車，無縫接軌進到看守所，與渴望的自由擦身而過，成為編號2095。不過，孫道存律師1月14日分別匯款2千萬和1千萬完成具保，讓他得以與家人團聚，回家過年。

法院開庭審理時，孫道存從頭到尾都承認犯行，表示自己做了一個很不好的示範，對不起父親，態度也都非常尊敬法官，甚至大打悲情牌，稱他上還有96歲老母，希望能回家陪陪母親，說著說著還一度哽咽。

而孫道存的律師認為，由於孫有「回補款項」行為，侵占金額僅3400多萬元而已，此外皆不爭執，並希望庭上考量孫的犯後態度，及他已70歲，年老力衰、身體病痛，能減輕刑度。

法官審酌後，依公益侵占罪判他1年6月徒刑，可上訴。

▼孫道存因掏空公司近200億元服刑3年後，又因涉侵占2個基金會款項，再度遭判刑。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲▼孫道存、胡洪九29日向北檢報到，準備發監執行。（圖／記者周宸亘攝）

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