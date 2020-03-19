讓觀光好上加好！　台南市議會盼府會共同爭取主辦2022年台灣燈會

▲台南市議會議長郭信希望台南市府會能齊心協力，共同爭取2022年台灣燈會在台南舉辦，展現台南文化軟實力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南觀光實力不俗，向來是國內外遊客逢年過節觀光首選，為了讓台南市的觀光旅遊業好上加好，台南市議會議長郭信良19日表示，他希望台南市府會能齊心協力，共同爭取2022年台灣燈會在台南舉辦，展現台南文化軟實力。

郭信良議長指出，台中市主辦的2020年台灣燈會已於2月23日閉幕，2021年台灣燈會將由新竹市接手辦理；由於台灣燈會的精神向來是注重南北平衡，所以台南市爭取2022年的台灣燈會，不僅讓燈會再回到南部舉辦，也是台南市展現文化實力的好機會。

郭信良說，距台南上次主辦台灣燈會已經超過10年，台南市曾連續於2005年及2006年舉辦台灣燈會，台南縣則是在2008年舉辦過燈會，都讓人印象深刻。郭信良議長舉例，2005年的台灣燈會主燈「鳳鳴玉山」，光彩奪目，讓人津津樂道，而2006年台灣燈會首創更生燈區，讓受刑人發揮技藝，成為爾後每年燈會的亮點，2008年的台灣燈會更讓Discovery譽為世界最佳的節慶活動之一，足見其成功。

郭信良議長強調，台灣燈會結合觀光與民俗節慶，而且是政府與民間協力，讓全民感受到過年的魅力，台南市是台灣文化首都，他期盼藉由與市府共同爭取主辦2022年台灣燈會，讓全國國民以及國際友人都能到台南來，除了可以享受美食、欣賞花燈，更是來體會不一樣的台灣年味。

黃偉哲市長表示，有關爭取舉辦台灣燈會一事，市府會審慎研究思考。議會這項建議確實點出了台南對於舉辦燈會的想望，因為有不少縣市輪流舉辦的全國性活動台南隔了很久都沒辦過，譬如全國運動會，台南也十幾年沒辦了，至於台灣燈會也有一段時間沒有辦。

黃偉哲市長指出，感謝市議會郭信良議長及議員先進提出很好的建議，2022年距離現在僅剩一年半，要如何辦得好、辦得漂亮，市府還得再思考評估。

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