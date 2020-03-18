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南投鹿谷和雅遊憩區　縣府投入1500萬元營造環境設施

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▲▼南投縣長林明溱在地方人士陪同下，實地會勘和雅遊憩區鶴山步道現況。（圖，南投縣政府提供，以下同)

▲▼南投縣長林明溱在地方人士陪同下，實地會勘和雅遊憩區鶴山步道現況。（圖，南投縣政府提供，以下同)

記者張弘昌／南投報導

南投縣府提報交通部觀光局，鹿谷鄉和雅遊憩區設施環境營造計畫獲核定補助，搭配縣府37%自籌款，將投入1500萬元經費，系統化改善鶴山、竹映、樟空崙3條步道，以及石馬公園平台及和雅遊憩區導覽牌。

南投縣長林明溱18日在縣議員黃東灝、吳瑞芳，鄉長邱如平、代表會主席林智鴻等地方民眾陪同下，實地會勘和雅遊憩區鶴山步道，對於既有步道部分階梯板材破損十分重視，但縣長也肯定和雅遊憩區步道，竹林山景環境清幽，極富觀光吸引力。

▲▼南投縣長林明溱在地方人士陪同下，實地會勘和雅遊憩區鶴山步道現況。（圖，南投縣政府提供，以下同)

林明溱縣長指出，這次獲交通部核定的1500萬元計畫，地方配合款多達555萬元，縣府財政再困難也願意全力籌措，就是希望縣內各地具潛力的景點，都能在旅遊服務等各方面有所提升，讓「能見度」進一步提高，真正帶動觀光發展及地方繁榮。

▲▼南投縣長林明溱在地方人士陪同下，實地會勘和雅遊憩區鶴山步道現況。（圖，南投縣政府提供，以下同)


縣府觀光處指出，和雅遊憩區設施環境營造計畫，重點有鶴山步道鋪面、欄干改善、竹映步道鋪面，以及欄干改善、樟空崙步道動線改善，石馬公園平台及和雅導覽牌改善。

林縣長也順道參訪鶴山步道起點旁大華嚴寺，前往參拜諸佛菩薩，獲悉大華嚴寺每逢朝山法會，香客信眾雲集途為之塞，林縣長連說，宗教結合觀光，是最健康最受歡迎的旅遊行銷，值得大家共同努力推動。

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