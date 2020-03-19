「美食觀光」全球主流！「花蓮好味」引領旅客發現花蓮好味道

▲「花蓮好味」專刊，以花蓮美食特色出發，引領國際旅客走進十三鄉鎮，分享在地特色美食。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為順應「美食觀光」的全球觀光主流，花蓮縣政府18日發表「花蓮好味」特刊，以花蓮美食特色出發，就「有機無毒美食」、「生猛海鮮」、「原民料理」、「異鄉料理」及「東大門夜市小吃」，訴說屬於花蓮的美食故事，透過特色美食及觀光休閒結合，拓展花蓮美食品牌，有興趣的好朋友，可以至花蓮火車站旅服中心索閱，也可至縣內借問站借閲，或在住宿的旅宿房間內閱覽。

花蓮以純粹無毒的自然環境自豪，不僅有全國最發達的有機蔬菜產區，更有純淨水質飼養和培育的各種生物，黃金蜆、櫻桃鴨成為餐桌上佳餚的絕佳食材；綿長的海岸線，使得花蓮民眾有機會吃到最新鮮上岸的海產及生猛龍蝦；豐富的原住民文化，讓花蓮能輕鬆買到原民阿婆採摘的山菜，大量西部不易見到的食材，諸如檳榔心、晚香玉筍等，在這裡也常搬上餐桌。

做為國際旅遊城市的花蓮，更有各國料理陪襯，道地的義式料理、正統的日式板前壽司，或者一解留學生鄉愁的韓國料理。在各式美食匯聚的東大門，除了是景點，也是輕鬆彙整花蓮美食特色的好去處。

因此，縣政府積極輔導民眾，把提升「美食環境」當成觀光產業的重要一環！透過美食活動、美食競賽、伴手禮的評選，以活動刺激、提升整個花蓮餐飲食品行業，從觀摩、競賽，交流而產生「進步」與「優質」。

▲▼異鄉料理也是花蓮美食特色。

地方飲食可被視為一個城市意象特色代表，國際觀光客常見透過舌尖體驗來認識旅遊目的地，具有活絡促進當地經濟發展功能。「花蓮好味」專刊，以花蓮美食特色出發，分別就「純淨縱谷的有機大地」、「花東海岸的生猛海鮮」、「原民原味的款待料理」、「異鄉人回憶的家鄉味」及「小吃薈萃的東大門夜市」等五大面向，讓更多國際旅客看見花蓮之美，走進十三鄉鎮，共同分享在地特色美食。

張志翔副處長接著表示，為了美食行銷，花蓮好味專刊除放置花蓮火車站旅服中心供索閱外，也將放於縣內借問站及旅宿業者，供旅客借閲；且因應數位化趨勢，專刊同時發行中、英、日、韓版電子書，供國內外旅客下載閱覽，旅客可於旅宿業者及借問站櫃檯或花蓮火車站及航空站旅服中心櫃檯掃描「電子書QRcode」。

為擴大行銷力度，縣府同時針對異國主廚和民宿、親子旅遊及寵物旅遊推出觀光導覽地圖，可供遊客按圖索驥，體驗不一樣的花蓮風情。為了加強推廣美食觀光，日後將結合縣內十大打卡點，設計一系列「電子書QRcode」小卡片，並推出集章活動，敬請期待。

在新冠肺炎疫情仍嚴峻的今日，張志翔副處長誠摰歡迎全國鄉親好朋友選擇空氣清新、大山大海、環境優美，肺炎疫情影響低，不必處處帶口罩的花蓮旅遊，還可享受「花園城市」之美，遍嚐花蓮特色美食。

花蓮好味的電子書（中、英、日、韓語版）詳見「花蓮好遊趣」官網： http://www.hlsafari.com/

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