　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「美食觀光」全球主流！「花蓮好味」引領旅客發現花蓮好味道

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「花蓮好味」專刊，以花蓮美食特色出發，引領國際旅客走進十三鄉鎮，分享在地特色美食。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「花蓮好味」專刊，以花蓮美食特色出發，引領國際旅客走進十三鄉鎮，分享在地特色美食。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為順應「美食觀光」的全球觀光主流，花蓮縣政府18日發表「花蓮好味」特刊，以花蓮美食特色出發，就「有機無毒美食」、「生猛海鮮」、「原民料理」、「異鄉料理」及「東大門夜市小吃」，訴說屬於花蓮的美食故事，透過特色美食及觀光休閒結合，拓展花蓮美食品牌，有興趣的好朋友，可以至花蓮火車站旅服中心索閱，也可至縣內借問站借閲，或在住宿的旅宿房間內閱覽。

花蓮以純粹無毒的自然環境自豪，不僅有全國最發達的有機蔬菜產區，更有純淨水質飼養和培育的各種生物，黃金蜆、櫻桃鴨成為餐桌上佳餚的絕佳食材；綿長的海岸線，使得花蓮民眾有機會吃到最新鮮上岸的海產及生猛龍蝦；豐富的原住民文化，讓花蓮能輕鬆買到原民阿婆採摘的山菜，大量西部不易見到的食材，諸如檳榔心、晚香玉筍等，在這裡也常搬上餐桌。

▲▼「花蓮好味」專刊，以花蓮美食特色出發，引領國際旅客走進十三鄉鎮，分享在地特色美食。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

做為國際旅遊城市的花蓮，更有各國料理陪襯，道地的義式料理、正統的日式板前壽司，或者一解留學生鄉愁的韓國料理。在各式美食匯聚的東大門，除了是景點，也是輕鬆彙整花蓮美食特色的好去處。

因此，縣政府積極輔導民眾，把提升「美食環境」當成觀光產業的重要一環！透過美食活動、美食競賽、伴手禮的評選，以活動刺激、提升整個花蓮餐飲食品行業，從觀摩、競賽，交流而產生「進步」與「優質」。

▲▼「花蓮好味」專刊，以花蓮美食特色出發，引領國際旅客走進十三鄉鎮，分享在地特色美食。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼異鄉料理也是花蓮美食特色。

地方飲食可被視為一個城市意象特色代表，國際觀光客常見透過舌尖體驗來認識旅遊目的地，具有活絡促進當地經濟發展功能。「花蓮好味」專刊，以花蓮美食特色出發，分別就「純淨縱谷的有機大地」、「花東海岸的生猛海鮮」、「原民原味的款待料理」、「異鄉人回憶的家鄉味」及「小吃薈萃的東大門夜市」等五大面向，讓更多國際旅客看見花蓮之美，走進十三鄉鎮，共同分享在地特色美食。

張志翔副處長接著表示，為了美食行銷，花蓮好味專刊除放置花蓮火車站旅服中心供索閱外，也將放於縣內借問站及旅宿業者，供旅客借閲；且因應數位化趨勢，專刊同時發行中、英、日、韓版電子書，供國內外旅客下載閱覽，旅客可於旅宿業者及借問站櫃檯或花蓮火車站及航空站旅服中心櫃檯掃描「電子書QRcode」。

▲▼「花蓮好味」專刊，以花蓮美食特色出發，引領國際旅客走進十三鄉鎮，分享在地特色美食。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為擴大行銷力度，縣府同時針對異國主廚和民宿、親子旅遊及寵物旅遊推出觀光導覽地圖，可供遊客按圖索驥，體驗不一樣的花蓮風情。為了加強推廣美食觀光，日後將結合縣內十大打卡點，設計一系列「電子書QRcode」小卡片，並推出集章活動，敬請期待。

在新冠肺炎疫情仍嚴峻的今日，張志翔副處長誠摰歡迎全國鄉親好朋友選擇空氣清新、大山大海、環境優美，肺炎疫情影響低，不必處處帶口罩的花蓮旅遊，還可享受「花園城市」之美，遍嚐花蓮特色美食。

花蓮好味的電子書（中、英、日、韓語版）詳見「花蓮好遊趣」官網： http://www.hlsafari.com/

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
確診百人掀搶購潮⋯家樂福「泡麵、罐頭、米全被搬光」　她嘆：硬
獨／北部逃逸移工發燒就診…趁「轉院篩檢空隙」落跑！警調監視器
IG才剛PO閃照慶生！男友生日夜「旁觀看她被槍殺」　女被推下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「美食觀光」全球主流！「花蓮好味」引領旅客發現花蓮好味道

台東電動機車補助首採e化　開放申請1個月已破百輛成長近90%

新冠衝擊再一波！長濱雙浪金剛馬拉松取消　4/3前申請退費

日客徒步環島走到「流血起水泡」　警溫情敷藥讓他眼眶紅了

桃園捷運綠線中正路段施工　黃家齊要求捷運局開說明會

360度互動環物零死角　桃園新創Asta讓你隨拍隨傳隨心旋轉

居家檢疫或隔離民眾就醫回程需求　嘉義縣啟動防疫小黃

桃園舊火車站拆除工程啟動　舊月台上棚架為列管文化資產　

整潔市容最後推手　嘉市環保局清潔隊化身城市街道情人

快訊／租約到期！斗六中華影城FB驚曝停業：只到月底

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

國衛院團隊為製藥輪流睡實驗室　花11天成功研發抗疫新藥成首創

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

「美食觀光」全球主流！「花蓮好味」引領旅客發現花蓮好味道

台東電動機車補助首採e化　開放申請1個月已破百輛成長近90%

新冠衝擊再一波！長濱雙浪金剛馬拉松取消　4/3前申請退費

日客徒步環島走到「流血起水泡」　警溫情敷藥讓他眼眶紅了

桃園捷運綠線中正路段施工　黃家齊要求捷運局開說明會

360度互動環物零死角　桃園新創Asta讓你隨拍隨傳隨心旋轉

居家檢疫或隔離民眾就醫回程需求　嘉義縣啟動防疫小黃

桃園舊火車站拆除工程啟動　舊月台上棚架為列管文化資產　

整潔市容最後推手　嘉市環保局清潔隊化身城市街道情人

快訊／租約到期！斗六中華影城FB驚曝停業：只到月底

過年前就沒休假！陳時中立院、指揮中心來回跑「記者會露疲態連咳」讓人憂

NBA提供1個月免費League Pass　鼓勵球迷待在家防疫

搭機太危險！　洋基教頭開18小時車返家自主管理

搶救航空業！政院跨部會協商「專案貸款」　利息補貼1年、取消300億上限

全聯防疫組合包藏亮點！　超體貼「小藍罐」千人大讚有才：非常需要

因應新冠肺炎疫情發展　嚴德發：5月份教召確定停辦

影／有些醫生永遠留在冬天！　陸短片《守護生命》記錄武漢抗疫

新竹市首例確診！遊歐留學生返國驗出陽性　全台還有8縣市沒破功

超悍胸器「征服南台灣」！0負評2款大陸茶...老司機無畏疫情狂喊：極品難求

停課學習不間斷！北市推出線上家教　一對一即時問答造福3千學童

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

基隆女「歐洲返台」趴趴走！居民全嚇傻

桃園舊火車站　拆除工程啟動

快訊／斗六中華影城FB驚曝停業

日客徒步環島走到腳破　警敷藥讓他眼眶紅了

議員要求青埔新建案　施設天然氣管線

嘉縣防疫小黃協助居家檢疫或隔離民眾就醫

民眾從法國返台口罩都沒戴調查烏龍一場

苗栗瘋傳確診封院！院方緊急回應

嘉義市社區大學自然農法班開班15年

桃園捷運綠線施工　議員要求開說明會

提早3個月　枋寮「紅龍」芒果上市囉！

新冠衝擊再一波　長濱雙浪金剛馬拉松取消

南部國立大學學生確診新冠肺炎

台南市推出「機票換套票」

更多熱門

相關新聞

觀光局通函　禁旅行社出入團

觀光局通函　禁旅行社出入團

新冠肺炎疫情肆虐，交通部觀光局長周永暉表示，配合中央流行疫情指揮中心與旅行業團體旅遊因應措施，觀光局已通函各大業者，要求自明（19）日0時起，暫停旅行社出入境團行。

鹿谷和雅遊憩區投入1500萬元營造

鹿谷和雅遊憩區投入1500萬元營造

善心店家贈美味壽司為警打氣

善心店家贈美味壽司為警打氣

救郵輪！交通部補貼9個月租金

救郵輪！交通部補貼9個月租金

全球幾乎停航⋯航空公司衝擊大

全球幾乎停航⋯航空公司衝擊大

關鍵字：

美食觀光主流花蓮好味有機海鮮原民料理異鄉小吃

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

芝山里長揪團遊斯里蘭卡　公所證實：他問過1922

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被召回　全網氣炸

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

隔離太無聊　英超球星睡了小姨子

妻遊土耳其返台　夫曬一家三口慘況

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面