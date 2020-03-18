台南市推出「機票換套票」　暢遊世界級景點不必出國

▲台南市長黃偉哲宣布推出「機票換套票」方案，全國民眾只要憑旅遊機票的退票證明或是退團費證明，就可向文化局兌換套票，免費遊覽台南景點。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎日益加劇，境外移入確診病例逐日上升，旅遊警示國家也日漸增加，台南市長黃偉哲有感於許多民眾的國外旅遊泡湯，推出「機票換套票」方案，全國民眾只要憑旅遊機票的退票證明或是退團費證明，就可向台南市文化局兌換套票，免費遊覽台南景點。

黃偉哲市長呼籲民眾，如果要看世界級的景點，不一定要冒著患病風險出國，來台南走一趟，也可體驗高品質的旅遊景點。例如位於山區的龍崎草山月世界，就有珍貴的白堊泥岩地形，除了跑去義大利或中亞的喬治亞，在台灣也看得到世界級自然地景。

對於即將出現的清明返鄉潮，黃偉哲市長呼籲還在國外的市民可先不必急著返鄉，避免在飛機上增加感染風險，保全性命與健康才是最重要的事。

此外，對於鄰里長出國旅遊的爭議，黃偉哲長認為鄰里長如果臨時取消出國旅遊，不一定能全額退費，那台南市政府願意提供免費套票，來彌補部分損失。但也呼籲公教人員必須遵守中央法令禁止出國，堅持出國不但會受到嚴厲處分，回國隔離14天影響年終考績。

黃偉哲也補充，台南擁有世界級的美景與美食，如果中央沒有宣布禁止國旅，歡迎民眾到台南走走看看，除了體驗世界級的景點，也幫助觀旅業者度過難關，也希望中央對於觀光與旅宿能有更多的資源挹注。

針對此次「機票換套票」方案，民眾可將出國旅遊的退票證明mail至指定信箱historicsites@mail.tainan.gov.tw申請，並至指定地點兌換即可。黃偉哲說，台南市竭誠歡迎全國民眾假日來走走看看，用行動支持防疫、支持台灣。

►75%酒精的乾洗手來啦！