路邊突開車門！騎士閃不過「猛撞倒地」粉碎性骨折…桃園男喊：責任不全在我

▲桃園男停車突開車門害騎士倒地，下場要賠71萬元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名男子阿三（化名）將租來的轎車停放路邊，沒想到他沒注意周邊情況，就直接打開駕駛座車門。當時一名機車騎士正經過該路段，見狀閃避不及，當場撞上車門，身上多處受傷，騎士事後提告求償。法院審理後，判阿三應賠償騎士71萬餘元，可上訴。

起訴指出，阿三2018年5月16日下午1時45分許，沿著桃園市平鎮區平東路往龍安路方向行駛，接著將車停放路邊，突然開啟駕駛座車門，這時一名騎士剛好騎車經過，閃避不及撞上車門，當場人車倒地，受有右側脛骨粉碎性骨折、右手第五指挫傷及撕裂傷、左肩、左肘及右肘挫傷、左踝擦傷。

事後騎士決定求償包括醫藥費、前往醫院就診的計程車費、停車費、看護費用、工作損失、勞動力減損、精神撫慰金等，共219萬2416元；但阿三認為，騎士摔倒受傷與他開車門或是駕駛行為無關，整起事故的過失、肇事責任不應該全由他負責。

但桃園地方法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，判阿三應賠償騎士71萬5550元，包括醫療相關費用31萬306元、12個月無法工作的損失共26萬4000元（以事發時最低薪資22K計算）、勞動力減損11萬4612元、精神撫慰金10萬元，再扣除強制汽車責任保險金7萬3368元。全案仍可上訴。

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