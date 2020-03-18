女兒喊「去買吃的」再也沒回來！失蹤18天成腫脹屍體躺三峽山區…媽悲痛掩面

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市三峽區18日爆出一起殺人棄屍案件！桃園一名吳姓男子因槍砲案遭逮，警方深入調查後，吳男這才吐露殺害另名失蹤的賴姓女子，並將屍體棄置於三峽山區。賴女母親表示，1日女兒說要去買吃的，卻再也沒回家，讓她焦急不已報警處理，孰料，如今卻迎來噩耗。

▲▼新北市三峽區18日驚傳一起命案。（圖／記者陳以昇攝，下同）

吳男8日凌晨因槍砲案件遭逮捕，警方隨即進一步展開調查。吳男在偵訊供稱，自己殺害了賴姓女子，並將對方棄屍於三峽插角山區。警方聞言隨即找來吳嫌叔叔到棄屍地點附近搜索，最後循著濃濃屍臭味，在吳男祖墳數十公尺下的坡坎處找到賴女已腫脹了的屍體。

賴女母親表示，28歲的女兒在電子工廠上班，平時跟父親住在鶯歌，前陣子才跟她說要去小琉球玩，1日清晨5時左右，女兒被一對情侶載回苗栗頭份住處收拾行李，由於駕駛不斷大聲按喇叭，她隨即叫女兒請對方先離開，不要按喇叭吵到別人。

賴女母親提到，不久後女兒向她表示「要出去買吃的」，沒想到就再也沒回家了。她透露，女兒天天都會和他通電話，就算是在爸爸家過夜也都會打電話告知，由於遲遲沒接到女兒消息，她察覺有異，決定報警處理。未料，賴母卻接到女兒的死訊，讓她相當難以置信，當場悲痛掩面。

▲死者媽媽悲痛萬分。（圖／記者陳雕文攝）

▲死者（左）與凶嫌（右）合照，雙方為朋友關係。（圖／記者陳雕文翻攝）

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