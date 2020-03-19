先磨利忍者刀…高雄男猛力「捅穿友人心臟」！掀18年舊恨　妻兒目擊全程崩潰

▲高雄男為了18年前金錢糾紛，狠「捅穿友人心臟」 。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名林姓男子與陳姓友人因為車禍賠償事件發生糾紛！由於陳男遲遲不還12萬元，林男竟先寫恐嚇信嚇唬陳男，接著購買磨刀石將新購入的忍者刀磨利前往堵人，期間雙方起了衝突，林男便持刀捅穿陳男心臟，導致他到院前便身亡。法院審理後，判他有期徒刑14年，日前高雄高分院裁定延長羈押2月。

判決指出，林男與陳男原是朋友，但2001年初2人因租車車禍賠償問題，產生糾紛而逐漸疏離。林男2018年8月開始透過臉書尋找陳男下落，終於在2個月後找到人，但由於林男追討12萬元車損款未果，氣得他2019年2月18日到對方住處投遞恐嚇信件。

▲林男當場被逮。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

林男同年2月20日先購入一把忍者刀，接著又去商場購買磨刀石，將刀具磨到鋒利，22日清晨6時許，帶著武器到陳男住處底下堵人，孰料，雙方發生爭執，林男竟憤而持刀猛捅對方，當場刺破陳男的左肺、心臟，由於傷勢過重，陳男到院前便不治。據了解，事發時陳男老婆與一對兒女在樓上目擊全程，當場嚇壞。

高雄地方法院勘驗各項事證及證人說詞後，依恐嚇危害安全罪判林男拘役15日，得易科罰金1萬5千元，另依殺人罪判處有期徒刑14年，全案上訴二審審理中，日前高雄高分院認為他有逃亡之虞，裁定自24日起延長羈押2月。

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