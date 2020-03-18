變壓器爆炸燒死鄰屋84歲老翁　台電判賠260萬確定

▲台電公司變壓器爆炸燒死老翁，法院判賠260萬餘元確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台電公司位在新北市新莊區某處「亭置式變壓器」，2015年4月間因東部海外地震造成變壓器短路爆炸，火勢延燒到隔壁鄰居房屋，造成屋內84歲莊姓老翁遭燒死。家屬求償，一二審均認定台電管理有疏失，必須賠償260萬餘元。案經上訴，最高法院18日駁回雙方上訴確定。

判決指出，老翁一家人原本定居美國，但老翁因關心新莊老家都更進度，獨自返台住在親友的新莊忠孝街一處2樓房屋。而案件發生於2015年4月20日上午9時許，當時東部外海發生6.3強震及4個有感餘震，導致鄰近老翁住處不到15公分的台電「亭置式變壓器」，竟然因短路而爆炸，變壓器內部高熱絕緣油噴濺後引發房屋火災，導致老翁因一氧化碳中毒併全身大面積灼傷而死亡。



老翁妻兒不滿，提出民事訴訟，求償360萬餘元。法院審理時，台電拒絕賠償，辯稱本次事故純屬偶然事件，台電平時就按規定定期巡檢該變電箱，爆炸的發生與他們的行為全無因果關係；另外台灣目前也未針對亭置式變壓器與住戶距離制定法規，台電對於該變電器的設置、保管並無任何疏失。

但法院審理後，依照《民法》第184條第1項前段「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」、第191條第1項「土地上之建築物或其他工作物所致他人權利之損害，由工作物之所有人負賠償責任。但其對於設置或保管並無欠缺，或損害非因設置或保管有欠缺，或於防止損害之發生，已盡相當之注意者，不在此限。」均認定台電管理變壓器有疏失，必須賠償。經過計算後，一二審均判決台電須賠償260萬8805元。案經上訴第三審，最高法院18日駁回上訴確定。

除本案求償外，屋主與當時被燒傷的房客也起訴求償，一審判決台電須賠償屋主726萬9803元，目前上訴二審審理中；另外台電也須賠償房客與租屋的公司46萬5363元與13萬2607元，這部分已經確定。