「綠島之星」成高雄鐵達尼！14秒沈沒影片曝…結局這下「漏死」染黑

記者吳奕靖／高雄報導

這下真的麻煩了！通行在台東綠島的船隻綠島之星2號在1月31日的時候，停泊在富岡漁港，但沒想到遭到貨輪撞擊，現在又發生了綠島之星1號在高雄港維修時，發生沈船意外，結果造成漏油，海巡人員趕緊通報拉攔油索。而現在沈船當下的畫面曝光。

▲綠島之星1號在高雄港無預警沈沒，海巡趕緊找人協助設攔油索 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在18日下午2時55分，海巡人員監看港區監視系統時，發現港內停泊之客船「綠島之星1號」疑似傾斜，所以通報高雄港巡查人員前往現場，港巡人員於抵達現場後發現船身已傾斜並大量進水，立即通報相關單位到場協處，並會同海洋局委外之工作船共同拉設攔油索，以避免發生漏油情形。

▲綠島之星1號在高雄港無預警沈沒，海巡趕緊找人協助設攔油索 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲綠島之星1號在高雄港無預警沈沒，海巡趕緊找人協助設攔油索 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



第一時間發現船尾疑有下沉跡象，不過速度非常快，後續處理人員抵達旗津漁港後驚見「綠島之星」的船尾因大量進水已開始傾斜，且有持續下沉情形，所以緊急聯繫漁港主管機關高雄市政府海洋局、高雄港務警察總隊、高雄港務分公司及船公司與船務代理共同協處；後續海巡人員配合海洋局委外之工作船「日裕3號」共同實施攔油索拉設，預先控制漏油範圍，防杜港區內之環境污染發生，後續全案移由主管機關高雄市海洋局管制船主實施沉船拖吊事宜。

▲綠島之星1號在高雄港無預警沈沒，海巡趕緊找人協助設攔油索 。（圖／記者吳奕靖翻攝）