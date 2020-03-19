獨／直擊好市多搶購潮！爆氣狂按喇叭...再闖3關　結帳隊伍長到看不見櫃台

▲美式賣場一大早就擠進搶購人潮，排隊看不到尾端 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

新冠肺炎在台灣的確診數突破三位數，不知道受到「預期」心理影響，雖然還是上班日，但是一大早美式連鎖賣場一開門營業30分鐘之後，不但門口交通擠爆，就連賣場裡頭更是擠滿人潮，尤其是結帳櫃檯更是爆了！據了解20條結帳櫃檯線全開，還是得等超過20分鐘才能結帳，根本從排隊尾看不到櫃檯。

19日的上午10點多左右，《ETtoday新聞雲》記者前往高雄市的美式連鎖賣場，才剛開門營業沒有多久的賣場，光是戶外停車場周邊交通，就一度呈現排隊車潮，根本就是動不了，不少駕駛還非常沒有耐心，大按喇叭，光是停車至少就要等待10分鐘左右，好不容易停好了車，走到賣場裡頭，人潮更是多。

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▲美式賣場一大早就擠進搶購人潮，連上樓都還要等。（圖／記者吳奕靖攝）

▲美式賣場一大早就擠進搶購人潮，連上樓都還要等。（圖／記者吳奕靖攝）

要入場的時候，2條往下的手扶梯全開，一人一台手推車，2條手扶梯都站滿了人，進到賣場裡頭到處都是人，尤其是在民生用品，像是衛生紙、水還有尿布等區域，都是來來回回的人。不過這還不是最誇張的，因為從賣場地下室要回到一樓的手扶梯，要搭還得排隊，但是對照時間明明是19日，也就是上班日的上午十點二十七分，感覺就像是休假日一樣。

上到了一樓，又出現了排隊人潮，不過這不是為了要搶購，而是在等待結帳，從櫃檯排到尾端的距離至少都超過一百公尺，而且櫃檯前方的區域全都擠滿人跟手推車，光是一個人要通過，就得要東擠西閃，像是記者沒有購物，想要通過這群排隊人潮也是要耗費超過5分鐘以上的時間，而據了解這家美式連鎖賣場的櫃檯結帳線，總共有20條，一大早就已經全開了，可是還是無法迅速消化人潮，隨機找個已經結帳的顧客來詢問，他們說排隊等結帳就要超過20分鐘，甚至有一度從排隊尾端看不到櫃檯，連美式賣場的員工都直呼：「太可怕了」！

▲美式賣場一大早就擠進搶購人潮，排隊看不到尾端 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲美式賣場一大早就擠進搶購人潮，排隊看不到尾端 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲美式賣場一大早的停車場入口就出現車潮 。（圖／記者吳奕靖攝）