罷韓結合防疫推「洗手罷T」！陳時中之子設計…網狂敲碗： 什麼時候開賣

▲罷韓團體推「洗手罷T」，請陳時中之子陳彥安設計。（圖／翻攝臉書Wecare高雄）



記者陳羿妏／綜合報導

面對新冠肺炎疫情升溫，罷韓團體「Wecare高雄」趁勢結合防疫推出一款「洗手罷T」，上面印著「內外夾弓大立腕蓋投」8個步驟，除了呼籲大家勤洗手之外，也要記得出門投票，另外，這件T恤的設計師竟是衛福部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中的兒子陳彥安。

Wecare高雄發起人尹立表示，一直以來罷韓都是推出的理念性週邊商品，這次面對疫情時，他們也與設計師討論，希望結合防疫與罷韓理念，勤洗手是為了健康，而蓋章投票則是為了「城市民主的健康」。

尹立說，起初只知道是一名位在荷蘭的設計師，後來看到網路上的討論，才知道陳彥安為陳時中的兒子，強調設計本身主要還是考量圖像是否有符合他們的理念，另外他也說防疫工作非常重要，因此在罷韓運動之外，也會提倡重要的防疫概念。

Wecare高雄說，「這次特別商請的設計師過往就與高雄結緣」，2014年底高雄市圖書館新總館落成時，開幕外牆的大幅平面玻貼就是陳彥安完成的，而這也是陳彥安獻給高雄的首個作品，展於平面、卻立體的讓人與書為伍、能量足以穿透新灣區的無盡書香。

Wecare高雄提到，陳彥安雖常年居於海外藝術創作，仍心繫台灣的發展，看著高雄市民所展現的自由意志能量、台灣對防疫的努力，透過他向來細膩微雕的藝術風格，要以藝術設計的專長，發揮一己之力，為防疫與城市健康努力到最後一刻！

對此，陳彥安本人也在臉書PO文分享「洗手罷T」，表示「近期幫Wecare高雄畫的圖，希望大家一起勤洗手做防疫」，而文末他也俏皮表示，「#手洗乾淨回家投票（限高雄人，其他人看前六動就好）」，而前六動也就是省略「內外夾弓大立腕蓋投」中的「蓋投」，提醒大家務必勤洗手。

「洗手罷T」一曝光，Wecare高雄貼文馬上湧入眾多網友留言，「什麼時候開賣」、「怎麼買」、「還不買爆它」，「欠買欸」，看到「內外夾弓大立腕蓋投」全印T恤上，網友笑說「哈哈哈這是什麼奇怪的連續技」，意外掀起一波話題。



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