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漁船出海船員心臟病發　海巡馳援接駁回港就醫

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記者林悅／台南報導

艦隊分署勤務指揮中心19日上午7時34分許，接獲澎湖漁業電台通報，在安平外24浬處海域一艘「盛」字號漁船船員心臟不適，請求派遣巡防艇前往協助後送就醫，台南海巡隊巡防艇、南部地區機動海巡隊屏東艦據報前往救援，上午10時5分成功後送病患返港就醫，完成海上救援任務。

▲漁船船員心臟不適，台南海巡隊等馳赴接駁，後送成功就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲漁船船員心臟不適，台南海巡隊等馳赴接駁，後送成功就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲漁船船員心臟不適，台南海巡隊等馳赴接駁，後送成功就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

艦隊分署接獲澎湖漁業電台通報後，隨即派遣南部地區機動海巡隊屏東艦、台南隊10025艇前往戒護，並由屏東艦與「盛」船取得通聯，船長表示王姓船員突然胸部疼痛、全身冷汗直冒、心臟極度不適，無發燒症狀，近期無特定地區旅遊史及接觸史，有立即就醫需求。

▲漁船船員心臟不適，台南海巡隊等馳赴接駁，後送成功就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

上午8時30分南部地區機動海巡隊屏東艦，與「盛」船會合，請船長調整航向往安平方向航行，以利船員就近至台南就醫。上午8時55分10025艇抵達安平外14浬接力救援，將船員接駁至巡防艇上隨即返港，上午10時5分10025艇返抵安平商港，將病患交由救護車後送至台南市立醫院進行後續治療。

台南海巡隊表示，海象瞬息萬變，呼籲民眾駕船出海，要檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

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