漁船出海船員心臟病發　海巡馳援接駁回港就醫

這下真的麻煩了！通行在台東綠島的船隻綠島之星在1月31日的時候，停泊在富岡漁港，但沒想到遭到貨輪撞擊，被拖到高雄港維修時，沒想到卻在18日下午發生沈船，結果造成漏油，海巡人員趕緊通報拉攔油索。而現在沈船當下的畫面曝光。