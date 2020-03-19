藝文圈自創5步驟做出「Q版小麗君」！桌上療癒小物還能當「紓困存錢筒」

▲藝文工作者自創「Q版文化部長鄭麗君」！桌上療癒小物還能當「紓困存錢筒」。（圖／五口創意工作室）

記者林育綾／綜合報導

繼插畫家許彤設計了「Q版陳時中」、「Q版唐鳳」造成轟動後，藝文工作團隊「五口創意工作室」今（19）日為了感謝文化部提出藝文紓困補助，特別分享了DIY手作「Q版文化部長鄭麗君」，除了可當桌上療癒小物，還能當作存錢筒，存自己的紓困補助，更提供列印QR Code 讓網友自行製作。

文化部日前公告投入15億預算，啟動「藝文紓困補助」，只要於今年1月15日後受疫情影響，發生營運困難的我國藝文事業及自然人，都可提出申請。

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影／文化部長鄭麗君親自拍影片說明「藝文紓困補助」：

五口創意工作室在粉專PO文表示，為了感謝文化部長鄭麗君積極爭取紓困、守護藝文產業，根據日前插畫家許彤設計的Q版小時中、唐鳳，讓大家在艱難的防疫期，多了些樂趣與鼓勵，因此特別設計了手作DIY的「小麗君」，希望「在藝文界的寒冬期，就讓溫暖後盾與一點小確幸陪伴你。」

五口創意工作室分享製作「小麗君」的5步驟（圖／臉書「五口創意工作室」提供）：

粉專提到「趕工寫補助申請的時候，看到自己桌上的小麗君，是不是心情也稍微被療癒呢？」並提供列印 QR Code，期限到3月22日上午，讓網友可以自行下載列印。

▲「Q版文化部長鄭麗君」列印碼（圖／五口創意工作室）

事實上在藝文紓困補助啟動後，鄭麗君也親自拍影片說明和宣告，不少藝文圈工作者和網友紛紛留言「謝謝文化部，謝謝鄭部長」「文化部有鄭部長真的好令人感動」「謝謝鄭部長！藝文界有您真的萬幸！」

而「小麗君」的存錢筒PO出後，網友也紛紛讚「100分。我愛麗君」「太Q惹！」「立刻做好了，真的好療癒」。五口創意工作室也表示，希望有下載製作的網友們，「可以在IG限時動態tag我們（letsgo_theatre），我們會進行轉貼，希望有更多人一起為藝文圈打氣！」