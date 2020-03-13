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文化部長鄭麗君哀悼楊牧：為台灣留下愛與哲學、浪漫與正義的永恆詩篇

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▲▼詩人楊牧過世，享壽80歲。（圖／翻攝自楊牧官網）

▲詩人楊牧過世，享壽80歲。（圖／翻攝自楊牧官網）

記者林育綾／台北報導

楊牧先生今（13）日辭世，享壽80歲。文化部長鄭麗君表示，楊牧老師投入全副生命思索與鍛鍊詩藝，終其一生都在朝向一首詩的完成，為台灣留下了愛與哲學、浪漫與正義的永恆詩篇，必將世代傳誦。鄭部長對於楊牧先生辭世表達深摯的哀悼與敬意。文化部並將呈請總統褒揚。

楊牧（1940-2020），本名王靖獻，台灣花蓮人，東海大學外文系畢業，美國愛荷華大學英文系藝術碩士，加州大學柏克萊分校比較文學博士。曾任教於美國麻薩諸塞大學、普林斯頓大學及華盛頓大學長達三十年。返台後曾協助東華大學成立人文社會科學院並擔任首任院長，並曾受聘為中央研究院文哲所特聘研究員兼所長，亦曾任台灣大學比較文學研究所客座教授、香港科技大學講座教授、政治大學台灣文學研究所講座教授。

楊牧先生獲獎無數，曾獲國家文藝獎、時報文學獎、吳三連文藝獎、美國紐曼華語文學獎、馬來西亞花蹤文學獎、瑞典蟬獎、二等景星勳章等多項獎項。詩作與散文隨筆亦曾被譯為英、韓、德、法、日、瑞典、荷蘭等多種語文。

楊牧先生的創作以詩、散文為主，另及於論述、翻譯。15歲起活躍於《現代詩》、《藍星》、《創世紀》、《今日新詩》等詩刊，16歲即主編《東台日報》「海鷗詩刊」，著作等身。1960年以葉珊為筆名創作的詩集《水之湄》出版，即已奠定其詩壇地位。1972年改用筆名楊牧，更有意識地介入社會關懷與歷史探問。代表作品如自傳型散文《山風海雨》、《方向歸零》、《昔我往矣》書寫其故鄉花蓮的歷史與記憶，另有《一首詩的完成》，展現其對詩的理念思考及詩人的文學心靈。

楊牧先生身兼詩人、散文家、翻譯家與學者等多種身分，長年來筆耕不輟，創作風格與時俱進，持續自我突破，批判精神昂揚，公認為台灣文學大家，東華大學特於前年成立「楊牧文學研究中心」。此外，楊牧先生另曾共同主編志文出版社新潮叢書，引進文史哲思想之傳播，並共同創辦洪範書店，為台灣文學出版之重鎮，對台灣文學界影響深遠。

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