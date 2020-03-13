藝文紓困補助開放申請！每次最高上限250萬　4/10受理截止

▲文化部公告藝文產業紓困振興辦法。（示意圖／PLAYground 南村劇場·青鳥·有.設計提供）

記者林育綾／台北報導

為因應新冠肺炎(COVID-19)對藝文產業之衝擊，文化部公告藝文產業紓困振興辦法，將於下週起開放申請，只要是從今年1月15日起受疫情影響，發生營運困難的我國藝文事業、自然人，都具備申請紓困的資格，藝文事業者每次公告補助上限為250萬元；自然人者上限為6萬元，第一波預計受理至4月10日。

文化部表示，為陪伴受疫情影響發生營運困難之藝文產業、事業及相關從業人員度過難關，此辦法明定，受疫情影響且於我國經營或從事「出版事業與實體書店之營運及銷售」、「視覺藝術、表演藝術與工藝創作、研發、展演及展售」、「電影映演、影視製作及流行音樂展演」、「博物館、地方文化館與社區營造之營運及展售」、「有形與無形文化資產之推廣及營運」之事業（此辦法中所指事業，為於我國設立登記或立案之法人、非法人團體或負責人具我國國籍之商號），以及具我國國籍、受疫情衝擊導致承攬契約或其他相類似契約受影響的自然人，均可依本辦法規定申請紓困。

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文化部紓困措施，包括減輕營運衝擊補助、貸款利息補貼、文化部所屬文化場館租金及規費補貼等。其中，減輕營運衝擊補助包括「減輕營運困難補助」、「因應提升補助」2項補助，申請者可個別或合併提出兩項補助申請。

第1項「減輕營運困難補助」，項目可包括因疫情造成衝擊所衍生之人員薪酬、展演映活動取消或延期或退票之製作成本、場地及設備租金等營運費用之補助。第2項「因應提升補助」，文化藝術事業可對疫情衝擊提出因應措施，或於遭受疫情衝擊期間為提升未來營運能力，規劃各項研發創新、人才培育、製作排練、技術提升、數位行銷等計畫，亦可申請補助。

以上兩項補助，本部將依不同受補助對象產業類別及補助情形，邀集學者專家、實務界人士及機關代表組成「審查小組」分組審查，實際獲補助金額，將視衝擊情況，依審查小組審議結果而定。

待立法院三讀通過紓困振興特別預算後，文化部將於下周公告減輕營運衝擊兩項補助之申請須知、申請表單、各類別受理申請的單一窗口，並於下周開始受理第一次申請，預計受理期間至4月10日。

為解決藝文產業及藝文工作者燃眉之急、加速撥款時程，第一次「減輕營運困難補助」，將先受理1月15日至3月31日受衝擊之情形；而「因應提升補助」，則可合併提出，但執行不受此期間限制。

針對兩項補助，文化部於第一次公告、第一次補助之後，4月後將再視疫情狀況再次公告、再次受理申請。申請者為藝文事業者，每次公告補助上限為250萬元；申請者為本辦法所定義之自然人者，每次公告補助上限為6萬元。

此外，本辦法亦明定貸款利息補貼機制，藝文產業已納入經濟部中小企業處辦理之紓困貸款方案。藝文事業申請貸款過程中若有困難，文化部與文策院亦將提供諮詢協助。依據「經濟部受嚴重特殊傳染性肺炎影響產業及事業紓困振興辦法」，各家事業得申請舊有貸款展延及營運資金和振興資金貸款，亦將由經濟部提供銀行貸款利息補貼，中小企業信保基金提供信用保證。

詳細貸款利息補貼方案包括：

1.舊有貸款展延：已辦理之貸款，其本金償還期限獲銀行同意展延且減免利息者，由經濟部最高按中華郵政一年期定存機動利率（1.06%）補貼各家銀行利息，補貼期間最長1年，每家事業貸款之利息補貼上限22萬元。

2.營運資金貸款（例如薪資、租金）：依該辦法獲經濟部營運資金貸款者，信保基金將提供10成信用保證並免收保證手續費，經濟部並將補貼貸款利息，補貼期限最長6個月，補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加1％（2.095%）計算，每家事業利息補貼上限5萬5,000元，但貸款期間不得減薪或裁員。

3.振興資金貸款：依該辦法獲經濟部振興資金貸款者，由信保基金提供8至9成信用保證並免收保證手續費，經濟部並將補貼貸款利息，利息補貼期限最長1年，補貼利率最高按中華郵政二年期定存機動利率（1.095%）計算，每家事業補貼上限22萬元。

至於依「經濟部受嚴重特殊傳染性肺炎影響產業及事業紓困振興辦法」獲同意貸款，但未符合其利息補貼資格而未獲利息補貼者，文化部將同步委託文化內容策進院辦理其貸款利息補貼。前述利息補貼事項，相關作業須知將另行公告。

此外，有辦理稅籍登記之非營利藝文團體，若有資金週轉需求，文化部亦可協助轉介經濟部與信保基金之「中小企業千億保專案」，提供信用貸款，貸款額度最高600萬元，一百萬元內提供9.5成信用保證，一百萬元以上提供8成信用保證。

文化部此次共投入15億元進行藝文產業之紓困及振興，其中8億元編列於依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》所編列之特別預算，包括紓困經費4億元、振興經費4億元；另在不排擠原有年度補助經費前提下，從本部公共建設計畫中移出可延後進行之工程經費，報請行政院核定轉為「移緩濟急」預算共7億元，亦作為紓困補助。因此，特別預算加計移緩濟急預算共計15億元，其中作為短期藝文紓困之用可達11億元，後續振興措施投入4億元。

後續振興措施4億元中，3億元為藝文產業納入經濟部振興抵用券適用範圍之經費，待疫情趨緩後，藝文產業將納入由經濟部規劃之振興抵用券方案，可於全國之藝文展演場館及音樂展演空間、藝文展演預購票券、書店、唱片行、電影院等使用，不限旅宿地、不限於商圈夜市，全國藝文場所都適用，且3億元預算將全數將用於藝文消費之抵用。

此外，依據文化部發布之紓困振興辦法，將再策辦其他藝文產業振興措施，包括「促進出版事業與實體書店之營運及銷售」、「提振視覺藝術、表演藝術與工藝之創作、研發、展演及展售」、「活絡電影映演、影視製作及流行音樂展演」、「推展博物館、地方文化館與社區營造之營運及展售」、「鼓勵有形與無形文化資產之推廣及營運」等，預計共將投入1億元，亦將結合年度計畫，支持疫情期間民間所提因應提升計畫，為後續振興預做準備，以擴大振興效益。

除上述措施外，文化部亦同步展開多項行政調控機制，包括既有之經常性補助計畫，提早進行撥款作業，並調高第一期撥款比率，將於近期公告適用之要點清單；如有已核定之補助案因受疫情影響致參展、演出活動延期或取消，但已有支出相關費用者，將依個案情形寬予認列已支出費用。

同時已請各業務單位簡化評量、評鑑及結案作業等，如遇特殊困難情況，則以專案協助辦理，以利協助藝文事業、團體及個人減緩本次疫情衝擊。

為讓各界更瞭解紓困振興相關措施，文化部除了先前已開多場諮詢會議，徵詢各界意見及對外說明，必要時也將依各藝文領域及產業別舉辦說明會，並持續視疫情影響，滾動調整各項紓困振興措施。