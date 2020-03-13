　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

簡單5步驟獲得「Q版阿中」！神人放送原始圖　網狂po成品...敲碗求唐鳳版

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲Q版阿中。（圖／「Tonn Hsu 許彤」授權引用）

▲首先將「時中卡」列印下來，接著準備剪刀、美工刀，膠水或膠帶。（圖／「Tonn Hsu 許彤」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

自從新冠肺炎爆發後，幾乎每天都能聽到指揮官陳時中向台灣民眾報告，國內疫情的最新進度，而他鋼鐵般的忙碌行程，更令大家不捨。如今，有插畫家畫出「Q版阿中」，讓粉絲們能列印收藏，同時還有對話框能寫上防疫措施，提醒自己和周圍的同事、朋友。

從開記者會報告疫情進度、開不完的會議、機場視察等，阿中部長這段時間以來，經常整夜沒睡，像超人般親自坐鎮督導，或者往返各個地點、行程，他的認真與努力有目共睹，也散發出強大的領袖氣質，堪稱最近台灣曝光度最高的政治人物，當然也收穫眾多粉絲。

請繼續往下閱讀...

▲Q版阿中。（圖／「Tonn Hsu 許彤」授權引用）

▲▼簡單5步驟完成一隻部長。（圖／「Tonn Hsu 許彤」授權引用）

▲Q版阿中。（圖／「Tonn Hsu 許彤」授權引用）

插畫家許彤日前就按照部長開記者會時的形象，做出Q版阿中的立體人偶，還附上對話框，能自行配上OS，「難易度兩顆星，只要5到10分鐘，輕鬆好上手，完成後寫上防疫措施，提醒隔壁的同事勤洗手，對面的同學戴口罩，也不要忘記謝謝我們所有辛苦的前線人員。」

沒想到，Q版阿中引起熱烈回想，由於IG實在太多人詢問「怎麼獲得部長」、「如何擁有部長」，所以她開放ibon條碼給大家列印，期限到3月16日，「考慮到ibon可能被印爆，以及國外有需要的人，我還是開放原始圖片讓大家自行去印好了，最佳列印尺寸為4*6。」

▲▼0311中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲之前疫情中心一早召開記者會，指揮官陳時中一夜沒睡，會前途中還在看資料。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，網友紛紛留言分享成品圖，直呼「超喜歡，謝謝」、「超精美！感謝」、「可愛屎惹」、「獲得部長XDDD不小心期待了兩下」、「好想印一個放在門口哈哈哈哈」、「真的超傳神的」；還有不少人敲碗「跪求唐鳳版本」、「印好印滿，可以求唐鳳版嗎」。

►「Q版阿中」雲端網址，請點。

▼武漢包機返台，陳時中到機場視察。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲▼武漢包機返台現場照片曝光。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

ET快訊
空污大戰！行政院將宣布「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效
辭《大集合》成婚變導火線！董至成哭了…爆妻「女女戀」內幕
陳時中坦言「看不見疫情終點」：做好最壞打算
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「鋼鐵部長」26小時行程曝！包機抗疫盯場未闔眼　陳時中：很久沒值大夜班

歐洲慘淪陷！內行揭「病例數背後的殘酷數據」嘆：北歐疫情嚴重性被低估了

影／口罩地圖變照妖鏡！藥局心寒「不發號碼牌了」：請長輩從頭站到尾

第一線不只醫護！急診醫揭「背後4大功臣」　危險程度、壓力破表...網淚讚支持

她記帳「住台北1年開銷37萬」...餐費不科學　網一片震驚：到底吃了啥

歡迎廟口逗陣來看戲　安平開台天后宮好戲連連

面試官問「房租誰出的」他傻眼　網盤點0隱私求職經驗：問我媽怎不再生一個

農委會獲35.57億元紓困預算　對「蔬菜、豬肉、花卉、肥料」提因應對策

影／新冠肺炎恐傷男性睪丸？　陳時中「秒遞麥克風」給石崇良...他無奈苦笑

台灣首例美籍人士確診新冠肺炎！指揮中心調查：是出版業上班族

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

歡迎廟口逗陣來看戲　安平開台天后宮好戲連連

面試官問「房租誰出的」他傻眼　網盤點0隱私求職經驗：問我媽怎不再生一個

農委會獲35.57億元紓困預算　對「蔬菜、豬肉、花卉、肥料」提因應對策

影／新冠肺炎恐傷男性睪丸？　陳時中「秒遞麥克風」給石崇良...他無奈苦笑

台灣首例美籍人士確診新冠肺炎！指揮中心調查：是出版業上班族

工程師一屁股坐下「驚覺觸感不妙」！　下秒發文求救：不敢跟老婆坦白

簡單5步驟獲得「Q版阿中」！神人放送原始圖　網狂po成品...敲碗求唐鳳版

隔離檢疫有這一味真好！　旗魚與宜蘭特產成隔離國人防疫便當「加值版」

自主健康管理「加強版」　陳時中：沒早晚量體溫通報將開罰

淘寶台灣發揮電商平台優勢　號召在地品牌攜手捐贈桃園市政府萬瓶洗手乳　強化校園防疫網絡

失業醉父「經濟壓力大」與妻狂吵　凌晨抱幼女走堤邊疑欲輕生

抗疫作戰！北市將增防疫計程車　設加油棧供警消醫護休息

歡迎廟口逗陣來看戲　安平開台天后宮好戲連連

疫情席捲全球　醫：「第三次世界大戰」爆發　台灣是世界上最安全國家

防疫也要顧！取締酒駕「禁用鼻聞」　彰警製SOP流程影片宣導　

面試官問「房租誰出的」他傻眼　網盤點0隱私求職經驗：問我媽怎不再生一個

又怕又想吃！暴躁小貓炸毛舔肉泥　5個月變化網友好欣慰

義大利蠻牛藍寶堅尼也不敵新冠肺炎　即日起宣布產線全面停工

疫情衝擊經濟！蔡英文謝特別預算三讀通過：各部會密切觀察市場、即時因應

Spotify增多款「新冠病毒」播放清單　這組歌曲還能確保你洗手20秒

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

BBC英文提問　超神手譯員背景曝光

回收嬤買米腸錢不夠　一旁大哥暖舉超有愛

強冷空氣亂週末　中部以北急凍10℃

外媒讚台防疫遭陸媒評炒作 陳時中回應

快訊／再添1例！美男疑遭離境友人感染

新冠肺炎燒進美國　陳時中：一定會升級

明起變天！暴冷10°C時間、地區出爐

再冷一波！周末恐有強烈大陸冷氣團

陳時中坦言「看不見疫情終點」

搭遊覽車參加法會　北港朝天宮神尊排排坐好坐滿

日本唐鳳狂粉看台灣官員「全醫學專業」網讚翻

陳時中：WHO排除台灣是被迷惑

更多熱門

相關新聞

沈富雄直指川普「不及格」原因

沈富雄直指川普「不及格」原因

新冠肺炎疫情在歐美各國狂爆且波及國家經濟，近日多國政要還陸續傳出自身或周遭人士確診，對此，前立委沈富雄說，美國總統川普的看法原本是對的，但是不學無術，又多政治考量，以致本週方寸大亂，又是侈言所得稅全免，又是歐洲航班全停，結果股市狂瀉，「他不及格了」。

紓困特別預算三讀「一毛未刪」　蘇貞昌致謝：防疫、紓困、振興政府全力以赴

紓困特別預算三讀「一毛未刪」　蘇貞昌致謝：防疫、紓困、振興政府全力以赴

醫院確診35人男LINE散布假訊息

醫院確診35人男LINE散布假訊息

部分康復者肺功能損失30%！　出院後「快走會氣促」

部分康復者肺功能損失30%！　出院後「快走會氣促」

新冠肺炎確診外籍看護高雄友人女移工現況曝　勞工局關心

新冠肺炎確診外籍看護高雄友人女移工現況曝　勞工局關心

關鍵字：

Q版阿中陳時中阿中部長鋼鐵部長疫情指揮中心許彤新冠肺炎武漢肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

併排小貨車擋道　女騎士切車遭撞死

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

蘋果新iPhone傳官網直接上架

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

巴西總統發言人確診　川普回應了

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

大陸外交部發言人：可能美軍把疫情帶進武漢

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

更／澳洲內政部長染新冠肺炎

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面