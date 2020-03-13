簡單5步驟獲得「Q版阿中」！神人放送原始圖　網狂po成品...敲碗求唐鳳版

▲首先將「時中卡」列印下來，接著準備剪刀、美工刀，膠水或膠帶。（圖／「Tonn Hsu 許彤」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

自從新冠肺炎爆發後，幾乎每天都能聽到指揮官陳時中向台灣民眾報告，國內疫情的最新進度，而他鋼鐵般的忙碌行程，更令大家不捨。如今，有插畫家畫出「Q版阿中」，讓粉絲們能列印收藏，同時還有對話框能寫上防疫措施，提醒自己和周圍的同事、朋友。

從開記者會報告疫情進度、開不完的會議、機場視察等，阿中部長這段時間以來，經常整夜沒睡，像超人般親自坐鎮督導，或者往返各個地點、行程，他的認真與努力有目共睹，也散發出強大的領袖氣質，堪稱最近台灣曝光度最高的政治人物，當然也收穫眾多粉絲。

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▲▼簡單5步驟完成一隻部長。（圖／「Tonn Hsu 許彤」授權引用）

插畫家許彤日前就按照部長開記者會時的形象，做出Q版阿中的立體人偶，還附上對話框，能自行配上OS，「難易度兩顆星，只要5到10分鐘，輕鬆好上手，完成後寫上防疫措施，提醒隔壁的同事勤洗手，對面的同學戴口罩，也不要忘記謝謝我們所有辛苦的前線人員。」

沒想到，Q版阿中引起熱烈回想，由於IG實在太多人詢問「怎麼獲得部長」、「如何擁有部長」，所以她開放ibon條碼給大家列印，期限到3月16日，「考慮到ibon可能被印爆，以及國外有需要的人，我還是開放原始圖片讓大家自行去印好了，最佳列印尺寸為4*6。」

▲之前疫情中心一早召開記者會，指揮官陳時中一夜沒睡，會前途中還在看資料。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，網友紛紛留言分享成品圖，直呼「超喜歡，謝謝」、「超精美！感謝」、「可愛屎惹」、「獲得部長XDDD不小心期待了兩下」、「好想印一個放在門口哈哈哈哈」、「真的超傳神的」；還有不少人敲碗「跪求唐鳳版本」、「印好印滿，可以求唐鳳版嗎」。

►「Q版阿中」雲端網址，請點。

▼武漢包機返台，陳時中到機場視察。（圖／翻攝衛生福利部臉書）