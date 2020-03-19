15億不夠！鄭麗君：藝文紓困補助不只一次，已盤點第3波

▲ 針對藝文紓困補助，文化部長鄭麗君接受質詢。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊藝文產業，文化部編列15億藝文紓困補助預算，陪伴藝文工作者度過困境，今（19）日立法委員林奕華提出預算不足等問題，而文化部長鄭麗君也坦承，自己也認為15億不夠，當初提的比這還多，若不足的部分行政院還會再支持，且「補助不會只有一次」目前已規劃第2波、甚至盤點第3波補助，預計還會有第4波。

今（19）日立法院召開教文委員會，邀請文化部長鄭麗君列席報告業務概況並備質詢，其中林奕華委員提到，文化部在12個國家派駐同仁，包括美國、日本、香港、法國、德國、英國、西班牙等，不少如今列為旅遊第三級警戒國家，擔憂駐外同仁的健康安危是否無虞，以及口罩備品等是否短缺。鄭麗君回應，目前駐外活動皆已暫停。

請繼續往下閱讀...

此外林奕華也提到，不少藝文團體此次受到衝擊，擔心藝文紓困補助不足或太慢，可否別以第1波、第2波的方式，而是以常態性的補助？鄭麗君回應，雖然第一波收件至4月10日，但會分批審查，最快4月初就能撥款，協助藝文產業解決燃眉之急。

鄭麗君也承諾，藝文紓困補助不會只有一次，第2波原則上在4月會公告，目前也已經在盤點第3波預算，也預計有第4波。她自己也認為「15億不夠」，當初提的其實比15億更多，而當初文化部也向行政院提出需求，若有不足，行政院會再給予支持。

文化部3個原則分別是「防疫優先、紓困並行、振興在後」，鄭麗君表示，此次為了防疫和藝文紓困，文化部同仁從春節到現在幾乎都沒休息，更時常週末加班，一定會盡力協助與陪伴藝文工作者度過此次難關。