直擊／鳳山消防扮柯南！半夜急衝找詭異氣味源頭　里長嘆：多年難解之謎

▲高雄鳳山區17日凌晨，住戶通報社區有燃燒異味。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區17日深夜疑似發生一起火警意外，有住戶向消防局通報，社區傳出燒焦異味，但找不到確切的事故發生地點，有民眾懷疑可能是工廠恣意燃燒廢棄物，當地里長則是怒指，社區長期受異味困擾，希望環保局介入調查。

▲《ETtoday新聞雲》記者直擊消防隊出勤。（圖／記者吳奕靖攝）

17日凌晨1點，消防局接獲民眾通報，指稱中山東路380巷附近有濃濃燒焦味，《ETtoday新聞雲》記者就直擊鳳山分隊出動1車3人前往地點查看，所幸現場並沒有發現明火，不過燃燒異味已經嚴重干擾到附近居民，住戶們議論紛紛，紛紛上街幫忙查找，希望揪出到底是誰在燒東西。

▲《ETtoday新聞雲》記者直擊消防隊出勤。（圖／記者吳奕靖攝）

現場有民眾找到鳳東六街一處民宅，指著三樓燈亮的地方，表示燃燒味道最濃厚，經消防員會同屋主上樓查看後，也表示沒有異樣，消防隊只好先撤離。

《ETtoday新聞雲》記者事後詢問當地里長事故發生狀況，鳳東里長蔡瑋寧表示，半夜12點就有里民反映，接續1點、2點都有異味存在，懷疑是工廠偷偷燃燒垃圾。

▲民眾指出透天厝有濃厚燃燒味。（圖／記者吳奕靖攝）

「半夜出現燃燒異味的狀況已經有好一陣子了！」蔡瑋寧進一步指出，前任里長表示這種狀況一直都有，從來都沒間斷過，不過不是每天都有燃燒情形，味道也不一定，但里民每2至3個禮拜就會反應一次，目前有將狀況反映給議員，希望議員幫忙反映看看大寮工業區是不是有人偷排放廢氣。

蔡瑋寧無奈表示，希望環保局可以認真查！因為該里附近工廠太多，且里內又是住宅區，住戶很多，晚上開窗就會聞到，不只焚燒味，自己就聞過很臭的塑膠味。

高雄市環保局表示，如接獲民眾報案皆會派員查處，巡查附近疑似工廠，幾次接獲鳳東里夜間異味問題，附近工廠均未作業，由於空氣異味隨風向具有飄散性及發生時間性，將會持續和里長聯繫確認發生的時間和味道。



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