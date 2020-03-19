　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林佳龍視察桃園機場防疫車隊　肯定前線人員付出落實國門防疫

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼林佳龍19日視察桃園機場。（圖／桃園機場提供，以下同）

▲林佳龍19日視察桃園機場。

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣在今天（19日）起禁止非本國籍人士入境，大批旅外臺人及留學生爭相返國，交通部長林佳龍前往桃園國際機場視察防疫車隊運作，由機場公司總經理林祥生等人陪同，除了關心疏運情況，也感謝所有第一線投入防疫疏運工作司機們的付出，還有返國民眾的配合，落實國門防疫，成為替國人健康安全把關的堅強後盾。

林佳龍表示，機場公司全力配合中央疫情指揮中心擴大防疫車隊能量，並依規定確實做好相關防護與清潔消毒工作，全力協助民眾返家落實居家檢疫，守護國門防堵疫情。

請繼續往下閱讀...

▲▼林佳龍19日視察桃園機場。（圖／桃園機場提供，以下同）

▲林佳龍視察防疫巴士運作及旅客登記搭乘情況，並為工作人員打氣 。

雖然返台的旅客量爆增，但桃園機場公司在通過壓力測試之後，啟動防疫專車應變計畫，安排包含400輛排班計程車、200輛租賃車及50輛巴士進行接駁，另也從松山機場抽調防疫計程車支援，順利完成旅客疏運任務，而機場公司將視旅客人數再擴大防疫車隊能量。

▲▼林佳龍19日視察桃園機場。（圖／桃園機場提供，以下同）

▲為指引旅客搭乘防疫專車，機場公司於入境大廳設置醒目的指示立牌 。

桃園機場公司也特別提醒，依據中央疫情指揮中心規定，本日起所有入境旅客皆須居家檢疫14天，建議以自行駕車、親友接送為優先，無其他安排者都必須搭乘防疫專車返家，嚴禁搭乘大眾運輸工具。

除此之外，防疫車隊櫃檯與上車處於航廈內都有清楚指標，請旅客至各類車輛櫃檯完成登記作業，現場會要求旅客出示居家檢疫單並登記車號等資料，也請遵從現場工作人員引導，上車前必須經過消毒程序，乘車時也請司機及乘客全程配戴口罩，保護自己也守護國門。

▼林部長(左2)感謝所有投入防疫疏運工作司機們的付出，成為替國人健康安全把關的堅強後盾。

▲▼林佳龍19日視察桃園機場。（圖／桃園機場提供，以下同）

▲▼林佳龍19日視察桃園機場。（圖／桃園機場提供，以下同）

ET快訊
即／全球第二起！德國狼狗「新冠病毒」檢測呈陽性　主人也確診
「出國是我的權益」台南公務員爽飛土耳其　黃偉哲傻了
土耳其疫情爆發！吳鳳收到妹妹「交代後事」　心碎發聲了
王力宏「武漢演唱會後發高燒」！回台北居家隔離2個月
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

109學年度繁星放榜　南山高中13人錄取頂大

土耳其旅遊團染疫「全團17人中13人」指揮中心：其他4人排除感染

林佳龍視察桃園機場防疫車隊　肯定前線人員付出落實國門防疫

獨／在韓台女怨「沒簽證買不到口罩」好像被兩邊政府遺棄　網友罵爆

「政府應公開停課校名」台大公衛院長詹長權：可能是社區傳播

物資之亂爆發！賣場12小時「架上空蕩蕩」…連屑屑都看不到

這間太陽能廠超佛！　捐贈1500萬光電球場回饋故鄉讓學童免曝曬

14萬人回國供不應求！新北市推「防疫旅館讓家屬住」市價3折起

長榮「祭重賞」提高空服員飛歐美意願　配發高防護口罩、值勤可戴護目鏡

確診108例爆搶購潮！賣場貨架40分鐘清空一輪　她傻眼：中元節再拿來拜拜

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

109學年度繁星放榜　南山高中13人錄取頂大

土耳其旅遊團染疫「全團17人中13人」指揮中心：其他4人排除感染

林佳龍視察桃園機場防疫車隊　肯定前線人員付出落實國門防疫

獨／在韓台女怨「沒簽證買不到口罩」好像被兩邊政府遺棄　網友罵爆

「政府應公開停課校名」台大公衛院長詹長權：可能是社區傳播

物資之亂爆發！賣場12小時「架上空蕩蕩」…連屑屑都看不到

這間太陽能廠超佛！　捐贈1500萬光電球場回饋故鄉讓學童免曝曬

14萬人回國供不應求！新北市推「防疫旅館讓家屬住」市價3折起

長榮「祭重賞」提高空服員飛歐美意願　配發高防護口罩、值勤可戴護目鏡

確診108例爆搶購潮！賣場貨架40分鐘清空一輪　她傻眼：中元節再拿來拜拜

外國人禁止入台！　美根將與劉沛「才剛完婚就要分開」…忍不住沮喪淚崩

江啟臣呼籲蔡英文頒緊急命令　黃智賢氣炸！

民眾瘋囤貨...貨很多盡量買！蘇貞昌再出神招　6萬網友搶蓋「美食」樓

桃園勤億蛋品及蛋寶生技捐贈防疫物資　鄭文燦代表接受

疫情升溫　ATT信義、大直店推30間美食外送　單筆消費滿300元享8折

高雲翔為什麼被判無罪？　律師曝：女方「刪除的通訊紀錄」證明自願

欠錢還挑釁債主　高雄男爆嗆「你是想去哪？蛤！」…下秒遭忍者刀「刺穿心臟」慘死

「記下自己做得好的事」　女孩必學的5個提升自信小技巧

又見賣場巨嬰！真理褲妹「坐推車」繞街　網細看焦點傻了

姚以緹復合音樂人前男友！「爸爸」看面相點評：性能力好

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

北部高中2學生染疫　1650人停課7天

新冠肺炎首例！北部確診高中生全校停課7天

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

全台百例確診地圖曝　台北26最多、新北25、 桃園13

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

快訊／新冠肺炎又增8例！

最無須囤的就是食物！他揭疫期10項必囤物

妻遊土耳其返台　夫曬一家三口慘況

獨／直擊24分鐘搬空衛生紙山　還有這個東西也搶…

更多熱門

相關新聞

「吹哨人」李文亮5點調查結果出爐

「吹哨人」李文亮5點調查結果出爐

新冠肺炎初期大陸的「吹哨人」李文亮醫師傳出死訊後，仍造成廣大陸網友的不滿、要求真相。大陸國家監委先前成立調查組，今（19）日以5點過程及建議向大眾報告。

台南防疫旅館尚足夠將依需求調整規劃

台南防疫旅館尚足夠將依需求調整規劃

證期局加強出國控管　券商員工返台要自主隔離

證期局加強出國控管　券商員工返台要自主隔離

羽球台將居家檢疫接力唱　戴資穎開金嗓

羽球台將居家檢疫接力唱　戴資穎開金嗓

泰國新增60確診：包括台灣來的

泰國新增60確診：包括台灣來的

關鍵字：

林佳龍桃園機場防疫專車新冠肺炎台灣疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

北部高中2學生染疫　1650人停課7天

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

新冠肺炎首例！北部確診高中生全校停課7天

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面