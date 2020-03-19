林佳龍視察桃園機場防疫車隊　肯定前線人員付出落實國門防疫

▲林佳龍19日視察桃園機場。

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣在今天（19日）起禁止非本國籍人士入境，大批旅外臺人及留學生爭相返國，交通部長林佳龍前往桃園國際機場視察防疫車隊運作，由機場公司總經理林祥生等人陪同，除了關心疏運情況，也感謝所有第一線投入防疫疏運工作司機們的付出，還有返國民眾的配合，落實國門防疫，成為替國人健康安全把關的堅強後盾。

林佳龍表示，機場公司全力配合中央疫情指揮中心擴大防疫車隊能量，並依規定確實做好相關防護與清潔消毒工作，全力協助民眾返家落實居家檢疫，守護國門防堵疫情。

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▲林佳龍視察防疫巴士運作及旅客登記搭乘情況，並為工作人員打氣 。

雖然返台的旅客量爆增，但桃園機場公司在通過壓力測試之後，啟動防疫專車應變計畫，安排包含400輛排班計程車、200輛租賃車及50輛巴士進行接駁，另也從松山機場抽調防疫計程車支援，順利完成旅客疏運任務，而機場公司將視旅客人數再擴大防疫車隊能量。

▲為指引旅客搭乘防疫專車，機場公司於入境大廳設置醒目的指示立牌 。

桃園機場公司也特別提醒，依據中央疫情指揮中心規定，本日起所有入境旅客皆須居家檢疫14天，建議以自行駕車、親友接送為優先，無其他安排者都必須搭乘防疫專車返家，嚴禁搭乘大眾運輸工具。

除此之外，防疫車隊櫃檯與上車處於航廈內都有清楚指標，請旅客至各類車輛櫃檯完成登記作業，現場會要求旅客出示居家檢疫單並登記車號等資料，也請遵從現場工作人員引導，上車前必須經過消毒程序，乘車時也請司機及乘客全程配戴口罩，保護自己也守護國門。

▼林部長(左2)感謝所有投入防疫疏運工作司機們的付出，成為替國人健康安全把關的堅強後盾。