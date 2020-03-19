獨／賣場有什麼搬什麼！直擊24分鐘清空衛生紙山　眾傻眼...轉身搶購這東西

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，台灣確診病例已達100例，民眾相當擔憂疫情何時會結束，繼衛生紙之亂之後，現在美式賣場再度出現搶購潮，每台推車上幾乎都是泡麵、乾糧、水、衛生紙，幾乎是「有什麼搬什麼」。

▲明明是上班日，好市多一早卻出現大量人潮。（圖／記者許宥孺攝）

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▲衛生紙山被搬空，民眾改搶紙巾。（圖／記者許宥孺攝）

《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，19日上午10點30分左右，好市多停車場前已經大排長龍，都是等著要進場消費的民眾。有2名女子手中的推車就疊滿6包衛生紙，正等著家人來幫忙載運，女子表示：「家裡的衛生紙存貨剛好沒有了，來到這邊看到大家都在買，可以買就先買回去，一種品牌只能買一包，有三種品牌所以買了3包，我們2張卡所以買了6包。」

▲提早來的民眾還搶到3包不同品牌的衛生紙。（圖／記者許宥孺攝）

走進賣場入口，也得排隊一段時間，才有辦法進入賣場貨架區，在衛生紙區停留的消費者相當多，不過衛生紙早已被搬空，現場只剩下紙巾，而民眾也不管了，幾乎是「有什麼搬什麼」，有名女子就抱怨：「衛生紙都沒有了！」，一名男子則是撥電話告訴家人，表示自己買不到衛生紙，不過還好有買到嬰兒尿布。

▲衛生紙山在營業半小時內就被搬空。（圖／記者吳奕靖攝）

▲乾糧泡麵也成為新一波搶購的民生用品。（圖／記者吳奕靖攝）

另外再走到泡麵、乾糧區，也有不少消費者正在研究口味以及保存期限，雖然賣場存貨雖然還足夠，但是民眾出現掃貨的狀態，讓賣場人員很傻眼，表示泡麵乾糧還有貨就會補。

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