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獨／滯祕魯台人曝當地現況！首批撤僑班機3/19飛邁阿密「沒優先條件能上盡量上」

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▲▼祕魯普諾。（圖／網友Shelly提供）

▲祕魯普諾。（圖／網友Shelly提供）

記者蔡玟君／採訪報導

祕魯總統無預警宣布從16日起鎖國，造成近百名台灣人滯留當地，《ETtoday新聞雲》獨家訪問目前滯留在祕魯庫斯科的台灣民眾Shelly，她表示，駐祕代表處在鎖國第一天就成立群組方便聯繫，目前第一批自費撤僑班機預計在祕魯當地時間3月19日早上從利馬起飛至邁阿密，抵達邁阿密後，要自行處理後段班機，她也大讚代表處「很積極也很和氣。」

前往南美自助旅行的Shelly還原當時鎖國前後情況，她在當地14日早上從玻利維亞拉巴斯出發，傍晚入境秘魯，15日晚間8點左右祕魯總統宣布16日起鎖國時，她與旅伴人在普諾，準備搭夜間巴士前往庫斯科。「因我們往庫斯科的夜巴是15日晚上9點，鎖國還沒生效，所以有搭上車，車掌也有提到接下來都不能再移動，所以我們抵達庫斯科後要待在旅館15天。」

請繼續往下閱讀...

▲馬丘比丘。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲馬丘比丘是庫斯科著名景點。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

「現在祕魯各地都是交通管制，軍警接管城市和機場，民眾可以出門去超市購物，但一次只限一人出門，目前倒是沒有特別缺補給。」Shelly表示，目前住宿的旅館是原本就預定好的，也已經辦理延長入住，且由於旅館內有Cafe，三餐與物資無虞，心情也很平靜「目前最需要的是希望外交部能幫忙協助離境，因為交通管制，現在也沒有辦法離開。」

Shelly也說，駐祕代表處在鎖國第一天就成立群組「旅秘台灣人防疫交流平台」方便大家聯繫，群組內約有80人。「目前第一批撤僑班機預計在19日早上起飛。」Shelly表示，代表處已協助安排南美航空班機讓第一批台灣人從祕魯搭到邁阿密，但她因為交通封鎖無法趕到利馬，所以不在第一批撤離名單內，不確定班機是否有和其他國家的人合併，至於列為首批名單是否有優先條件？她說「沒有優先條件，能上盡量上。」

Shelly也強調，撤離班機都是由民眾自費，代表處是負責聯繫機位，抵達邁阿密後，大家必須自行處理後段航班。當被問及自費價格時，她不願證實確切金額，僅表示：「是一般機票的3至5倍。」

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