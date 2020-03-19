沙鹿郵差少800個醫療口罩　警當重大案件處理…原來是半路掉出

▲郵差運送800個醫療口罩竟不見，警方1小時內就尋獲，解除危機。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

沙鹿區一名郵差運送800個醫療口罩分送當地藥局，途中竟不翼而飛，以為遭竊得他趕緊向警方求助。員警比照「重大案件」調查，不到1小時就尋獲這批口罩，原來是運送途中掉落，除讓郵差鬆一口氣外，也解除當地民眾買不到口罩危機。

清水警分局沙鹿分駐所17日上午10點突然走進一名郵差，慌張地向員警說「我要送的800個口罩不見！好像被偷了！」員警請郵差先別緊張，慢慢說，他才慢慢說出整個過程。原來，這800個口罩是中央每日提供給藥局供民眾購買的醫療口罩，該名郵差負責運送，要送給沙鹿地區的藥局。

▲郵差運送800個醫療口罩，分配沙鹿地區各藥局。（圖／民眾提供）

員警不敢大意，立刻兵分兩路進行找尋，警員王惟萲確認郵差送口罩路線，沿路調閱監視器畫面，發現郵差在送到沙鹿區大同街時，口罩仍綁在車上。警員蔡瑞修、王啟銘另在大同街展開地毯式搜索，一邊找尋一邊詢問附近商家。找到沙鹿光田醫院時，院方告知警方有人撿到一袋口罩送到保全那邊，立刻前往，果然找到這800個口罩。

保全人員告知，有一名外籍看護在路上撿到，帶到醫院就交給保全，才準備交給警方，没想到警方就到了。

該名郵差看到口罩失而復得，當場向警方致謝並表示，當時報案後，感覺警方像在偵辦重大刑案般，立即派多名員警前往協尋，不到1個小時內就幫他尋回口罩的高效率，不斷誇獎警方真的很「罩得住」！這些口罩是要配送到各地給民眾購買使用，在這疫情時期，口罩可是比黃金還重要。

清水分局沙鹿分駐所所長林俊祺表示，經調查確認這一袋口罩應該是郵差運送途中掉落，並非遭竊。防疫期間，口罩顯得珍貴，警方當然全力協尋以維護民眾健康。另也呼籲，民眾若有拾獲遺失物，請務必立即交給警方處理，切勿佔為己有，避免觸犯刑法。

・停產會崩潰

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