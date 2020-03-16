追違規機車路口撞上人重傷　警遭判2月！法官：「未減速慢行」有過失

▲警備車追違規機車追到路口，遭機車撞上，騎士倒地重傷。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

警追嫌犯還是量力而為！神岡區一男子騎機車闖紅燈，豐原分局黃姓警員見狀，開警備車尾隨追逐，雖有開警示燈、鳴警笛，追到某無號誌交叉路口時，與一輛機車相撞，騎車林姓男子倒地重傷。台中地院認為，黃員開到路口「未適時減速慢行」，明顯有過失，依業務過失傷害罪判2月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

豐原分局表示，尊重司法判決及見解，因黃員已請調他縣市警局服務，將協請該機關協助黃員後續程序。另已宣導同仁注意執勤安全，確實遵照內政部警政署相關規定，以維護自身及用路人之安全。分局也持續針對「路檢攔檢」、「交通違規」及「追緝刑案車輛」等3種態樣，加強員警教育訓練；對於必要追車時，應開啟警示燈及警鳴器，保持安全距離尾隨，注意行車安全及通報勤務指揮中心。

判決書指出，時任豐原警分局社口派出所黃姓警員2018年4月某晚開警備車巡邏，在神岡區發現一輛機車違規闖紅燈。他立刻開警示燈、鳴警笛尾隨追逐，卻在行經某個無號誌交叉路口時，與林姓男子騎乘機車相撞。林男人車倒地，重傷昏迷，送醫進加護病房治療後，救回一命，對黃員控告業務過失傷害。

法官認為，依《道路交通安全規則》，黃員駕駛警備車追逐違規車輛，應在行經無號誌交岔路口時減速慢行，並作隨時停車準備。黃員卻疏於注意，貿然駛入該路口繼續前行，發生車禍，明顯有過失。

▲警備車車頭左側遭撞，嚴重毀損。（圖／民眾提供）

另依「台中市車輛行車事故鑑定委員會」鑑定結果，也認為黃員行經無號誌交岔路口，疏未減速慢行作隨時停車準備，具有肇事因素。當然，受傷的林姓男子騎機車未減速慢行，也未注意避讓執勤警車先行，也違反道路交通安全規則。現場另有一輛汽車在該路口10公尺內禁止停車範圍停車，影響行車視線，車主也違反該交通安全規則，皆屬本車禍的肇事因素。

但事故鑑定報告中提到，「被告駕駛警備車，行經無號誌交岔路口，少線道車未讓多線道車先行，應為本案肇事主因」，這部分未獲法官認同。

法官認為，警察開警備車尾隨追逐車輛是依法執行國家公權力，具有維護社會治安、增進公共利益重要功能，在事態緊急及保全行為人或相關事證不至於稍縱即逝狀況下，如果要求員警行經無號誌路口，還要費心計算不同行向車道數多寡才決定是否能通過追逐，並不適宜。

依《道路交通安全規則》，汽車聽到消防、救護、警備、工程救險、毒性化學物質災害事故應變等車輛執行緊急任務警號時，應避讓行駛。經函示交通部， 交通部函文也持相同意見，認為警備車具有優先路權。

法官審酌，黃員開警備車追逐闖紅燈騎士，雖已鳴警笛、開警示燈讓他人知道要避讓，但行經無號誌交叉路口仍應適時減速慢行，才可避免事故傷亡。黃員疏於注意釀禍，造成林男受傷，依業務過失傷害罪判處4月徒刑，可易科罰金。

・停產會崩潰

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