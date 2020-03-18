他們超愛洗手！土耳其疫情卻「一週三級跳」　原因曝光

▲新型冠狀病毒疫情，土耳其伊斯坦堡機場，中國旅客均配戴起口罩。（圖／路透）



中央社

新冠肺炎零確診的紀錄很晚才破功的土耳其，一週之內病例數跳增，累計確診幾乎破百。有良好衛生習慣的土耳其人勤洗手而且徹底洗手，不過即使疫情升溫，他們卻不太戴口罩。

許多土耳其人這段期間都得晚睡，被迫在深夜保持清醒，守在電視機或電腦螢幕前等待衛生部的疫情簡報。部長克扎（Fahrettin Koca）每天都在子夜時分才上推特帳號或透過官媒轉播公布。

即使16日晚間到8時許才開記者會，他還是會在電視直播的記者會中賣關子說：「今天有新增病例，也有一些正面消息，我待會兒會在推特公布。」

「半夜公布疫情為哪樁，有什麼隱情以致於不能在所有人都還沒有睡著的時候說明？」17日下午在安卡拉葉尼瑪哈爾區（Yenimahalle）一間小餐館裡，一位中年大叔抱怨著。

▲日本民眾排隊購買口罩。（圖／路透）



從17日開始，當局已勒令咖啡館、酒館、水煙館、電影院、婚宴場所、遊樂場、網咖、健身房、游泳池、土耳其浴場、水療中心、三溫暖等營業場所停業，但是餐館仍可營業。

小餐館老闆席南（Sedat Sinan）對於疫情衝擊生意無可奈何。他說：「民眾擔心害怕，不上街、不（上餐館）消費，經濟將遭逢巨大衝擊。」

2月以來中東國家相繼通報確診病例，甚至鄰國紛紛淪陷、伊朗的疫情更一發不可收拾，但2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在土耳其零確診的紀錄一直到3月11日才破功。

在此之前，克扎於2月下旬曾表示，「無確診不代表絕不會出現」、「風險已經來到我們門前台階上」。他3月10日晚間才說「土耳其爆發疫情的可能性很高」，隔天凌晨就證實首例出現了。

▲南韓民眾戴口罩。（圖／路透）



葉尼瑪哈爾區小餐館裡的那位中年大叔不願意具名。他認為，當局暗示將有疫情爆發「先消毒」，「但是也許早就有確診病例了，這我們永遠不會知道」。他又說，土耳其於國際貨幣基金（IMF）宣布援助計畫後通報確診首例，「不知道打什麼主意」。

不過，小餐館裡另一位中年大叔歐魯奇（Sami Oruc）對政府很有信心，他讚許衛生部因應疫情的作為可圈可點，對疫情透明度和當局提供防疫資訊都感到滿意，「相信在大眾有自覺投入防疫的情況下，將可遏阻疫情散播」。

土耳其的病例數於11日、13日、14日、15日、16日、17日的累計通報數分別為1例、5例、6例、18例、47例、98例，最近3天都呈現比前一天多一倍以上的跳躍式增長。如果趨勢不變，累計病例數的增長情況令人憂心。

土耳其人平常衛生習慣非常好，經常洗手而且絕對不是隨便洗洗而已。他們也愛用含有高成分酒精的古龍水徹底清潔手部。有人說這可能是他們得以在鄰國相繼淪陷的情況下，維持零確診那麼長時間的原因之一。不過即使疫情升溫，他們就是不戴口罩。

▲義大利米蘭市郊，民眾戴著口罩採買生活物資。（圖／路透）



17日下午在安卡拉中心商業區柯澤賴（Kizilay）的人潮未若以往，儘管累計病例數已開始跳增，但行人戴口罩的比例很低，記者目測（未經明確統計）大約20人中才有一人戴口罩，就連想要拍一張民眾戴上口罩的新聞照片都不容易。

不戴口罩可能是普遍現象。儘管身處密閉空間裡，16日晚間在衛生部記者會中，包括文字和攝影記者超過20人，其中僅3人戴口罩。記者會是在衛生部召開2019冠狀病毒科學諮詢委員會後立即舉行，不到20坪的會議室裡之前就坐了大約20位官員，同樣沒有人戴上口罩。

土耳其航空公司（Turkish Airlines）於18日起停飛伊斯坦堡－台北的航班，目前確定停到31日。一位於17日搭土航返台的台商表示，沒看到伊斯坦堡機場的地勤和移民官有人戴口罩、空姐在飛機上也沒有戴。

疫情升溫，土耳其政府禁止大型集會並已停課，也對營業場所祭出歇業措施，坊間開始出現不實耳語和小道消息，包括16日出現在社群媒體上的一份機密公文，內容提到當局將限制超市營業時間。這消息搞得人心惶惶，巿民紛紛前往超巿搶購。後來證實這是假消息。

▲米蘭中央車站，警察與旅客也戴口罩。（圖／路透）



反對派報紙《共和報》（Cumhuriyet）於17日在題為「自土耳其返台灣10人確診」報導中指出，台灣衛生部長宣布，15人旅行團自土耳其返台後有10人確診（這土耳其旅行團群聚感染到18日確診數已達13人）。有些本地人可能已經開始注意到台灣正在熱議土耳其的疫情。

克扎於17日深夜的疫情說明證實，土耳其當天確診病例數從47例跳增至98例，一口氣增加超過原本一倍的病例數，累計病例逼近3位數，而且出現死亡首例。子夜時分看完部長講話的民眾，不知道有沒有因此而難以成眠。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～