　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢察官遊埃及後疫情大爆發！高檢署啟動防疫超前佈署措施

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台灣高等檢察署官長吳怡明，說明高檢防疫措施。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台灣高等檢察署官長吳怡明，說明高檢防疫措施。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣高檢署某位檢察官本月7日從埃及旅遊返台，當時埃及尚無嚴重疫情，不料該名檢察官上班數天後埃及疫情大爆發，甚至還有埃及旅遊團返台後確診。由於該名檢察官並未自主管理，高檢署檢察長邢泰釗請檢察官休假，居家檢疫，高檢署也決定啟動超前防疫措施，積極防疫。

據了解，該名檢察官返台後仍正常上下班，中間一度傳出身體不適，請另名檢察官代理，但身體好轉後又繼續上班，消息爆發後引起院檢人心惶惶。高檢署檢察長邢泰釗當機立斷，16日就找該名檢察官溝通，建議她請假休息，目前該名檢察官已經於17日請假在家休息。

高檢署在19日上午公開說明，官長吳怡明表示，因各界均有疑慮，所以高檢署已經啟動防疫超前佈署措施，包含隨時準備進行異地辦公、採檢有感染之虞的員工、通報司法大廈其他單位，並請該檢察官這段時間蒞庭的刑事庭法官、書記官、通譯、法警等人下達指示，督促該庭相關人員要自主健康管理等等。

另外該名檢察官請假後，高檢署隨即消毒該辦公處所，而她原本是請自己私人休假，但高檢署在公布之後，已經將她的假別改為防疫假。此外，高檢署近期內也將邀請衛政、警政相關單位，共同進行防疫演習。此外也將建構防疫偵查庭，落實防疫工作。

ET快訊
獨／搶購潮畫面曝！好市多「人潮擠爆走道」　結帳隊伍長到看不見
新冠肺炎重擊義大利政府高層　第2例市長病逝…在家隔離卻加速惡
搶購潮爆發貨架上會剩什麼？他點名「這一樣」秒被+1：到底誰發
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大陸坐牢20年返台...親人拒絕居家隔離　他在警局門口待整夜

「4人搭車3人回」三峽棄屍案洪男懷疑女友劈腿　洪姊改列被告上銬

攻擊畫面曝光！執行金門海上防疫+清除漁網　海巡艇遭大陸漁船衝撞

檢察官遊埃及後疫情大爆發！高檢署啟動防疫超前佈署措施

台65重機外送員遭「逼車、砸酒瓶」　影片曝光…貨車司機罰單吃到飽

三峽女「遭開3槍」推下山...上身剩白骨！男友「全程旁觀」拒認罪　移送新北檢

與確診團日期重疊！澎湖8人遊土耳其返鄉　村民心驚驚…縣府高檢疫標準緊守

醉漢載2酒女上摩鐵半路被攔截！警亮槍「壞了好事」　4男爆氣攻擊全上銬

網友色誘：想看你凸凸～「L姓男藝人」暈船！猛傳裸照　掏出來後下場慘爆

武術教練IG上釣嫩妹...騙進摩鐵「強硬練功」！逼說淫言穢語　還拍片紀錄

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

大陸坐牢20年返台...親人拒絕居家隔離　他在警局門口待整夜

「4人搭車3人回」三峽棄屍案洪男懷疑女友劈腿　洪姊改列被告上銬

攻擊畫面曝光！執行金門海上防疫+清除漁網　海巡艇遭大陸漁船衝撞

檢察官遊埃及後疫情大爆發！高檢署啟動防疫超前佈署措施

台65重機外送員遭「逼車、砸酒瓶」　影片曝光…貨車司機罰單吃到飽

三峽女「遭開3槍」推下山...上身剩白骨！男友「全程旁觀」拒認罪　移送新北檢

與確診團日期重疊！澎湖8人遊土耳其返鄉　村民心驚驚…縣府高檢疫標準緊守

醉漢載2酒女上摩鐵半路被攔截！警亮槍「壞了好事」　4男爆氣攻擊全上銬

網友色誘：想看你凸凸～「L姓男藝人」暈船！猛傳裸照　掏出來後下場慘爆

武術教練IG上釣嫩妹...騙進摩鐵「強硬練功」！逼說淫言穢語　還拍片紀錄

葡萄牙進入15天緊急狀態　限制1000萬人口…民主化以來首度宣布

世正陷低潮「懷疑自己保持正向是錯的」　因TWICE志效爽快一句話才漸走出

風.LUXURY／寶璣月相錶從懷錶取經　機刻雕花洩露頂級錶血統

大陸坐牢20年返台...親人拒絕居家隔離　他在警局門口待整夜

LIVE／疫情重挫台股、民眾瘋搶物資　蔡英文13：30敞廳談話穩定民心

2021 Hyundai Elantra「超有感進化」　新增油電車迎戰Corolla

嚴懲！政院修正《槍砲》條例　改造槍砲刑度加重

獨家／劉真換心序號提前　業界曝器捐內幕：要靠她意志力

全台百例確診地圖曝光　台北26人最多、新北25、 桃園13、台中9、高雄8

招牌口味加了剝皮辣椒！桃園酥脆系蛋餅　必喝豆漿香濃不死甜

社會熱門新聞

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

應召女飛不過來了！月入30萬→7000元老雞頭轉行外送員

IG才PO照慶生！男友生日夜「看她被槍殺」

里長夫人2月底遊土　里長：難不成要判死？

台南2公務員遊土耳其　黃偉哲震怒召回

獨／北部移工發燒就診…趁轉院空檔落跑

夜闖明星高中拍愛愛片　校方開吉妨害名譽3罪

「繩師」綑綁倒吊騰空　辣妹：好爽

3槍狠殺年輕妹　2嫌：不是我殺的

早點名缺席　20歲「睡懶覺上兵」球棒狂毆中士下場曝

即／台北30人遊覽車去不老部落玩　回程猛撞限高鋼架…1人一度受困

更多熱門

相關新聞

沈發惠酸國民黨：主席當盧秀燕的圍事樓喽，難看

沈發惠酸國民黨：主席當盧秀燕的圍事樓喽，難看

行政院日前宣告「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效，掀起中央地方爭執，立法院內政委員會19日本排定陸委會、海基會報告，但召委、藍委陳玉珍臨時變更議程，以生煤管制條例部分無效為由，探討憲法與地方制度法下地方自治權的保障。民進黨立委沈發惠發言時大酸，國民黨委員動員，連黨主席都出動，「在這裡當幫盧秀燕圍事的小樓喽，難看」。

大聯盟考慮取消選秀與國際簽約

大聯盟考慮取消選秀與國際簽約

竹科防疫　帳篷會客、梅花座辦公都出動

竹科防疫　帳篷會客、梅花座辦公都出動

義大利第2例市長病逝　在家隔離卻加速惡化

義大利第2例市長病逝　在家隔離卻加速惡化

王毅允諾助荷蘭在華採購 荷外交大臣：個別國家政客指責中國完全錯誤

王毅允諾助荷蘭在華採購 荷外交大臣：個別國家政客指責中國完全錯誤

關鍵字：

法律人權法務部高檢署隔離疫情口罩檢察官邢泰釗武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

芝山里長揪團遊斯里蘭卡　公所證實：他問過1922

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

應召女飛不過來了！月入30萬→7000元老雞頭轉行外送員

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被召回　全網氣炸

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面