檢察官遊埃及後疫情大爆發！高檢署啟動防疫超前佈署措施

▲台灣高等檢察署官長吳怡明，說明高檢防疫措施。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣高檢署某位檢察官本月7日從埃及旅遊返台，當時埃及尚無嚴重疫情，不料該名檢察官上班數天後埃及疫情大爆發，甚至還有埃及旅遊團返台後確診。由於該名檢察官並未自主管理，高檢署檢察長邢泰釗請檢察官休假，居家檢疫，高檢署也決定啟動超前防疫措施，積極防疫。

據了解，該名檢察官返台後仍正常上下班，中間一度傳出身體不適，請另名檢察官代理，但身體好轉後又繼續上班，消息爆發後引起院檢人心惶惶。高檢署檢察長邢泰釗當機立斷，16日就找該名檢察官溝通，建議她請假休息，目前該名檢察官已經於17日請假在家休息。

高檢署在19日上午公開說明，官長吳怡明表示，因各界均有疑慮，所以高檢署已經啟動防疫超前佈署措施，包含隨時準備進行異地辦公、採檢有感染之虞的員工、通報司法大廈其他單位，並請該檢察官這段時間蒞庭的刑事庭法官、書記官、通譯、法警等人下達指示，督促該庭相關人員要自主健康管理等等。

另外該名檢察官請假後，高檢署隨即消毒該辦公處所，而她原本是請自己私人休假，但高檢署在公布之後，已經將她的假別改為防疫假。此外，高檢署近期內也將邀請衛政、警政相關單位，共同進行防疫演習。此外也將建構防疫偵查庭，落實防疫工作。