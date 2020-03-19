彰化自來水加壓廠工安意外　1技工遭水柱衝擊後溺水亡

▲彰化自來水廠發生工安死亡意外。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化自來水廠發生工安憾事！外包廠商員工18日下午在淨水廠進行零組件汰換維修工程時，疑似因為不慎，造成抽水機突然鬆脫引發大量水沖出，造成一名王姓技工當場身受重傷又水溺，消防隊據報後火速到場已經無呼吸心跳，送往醫院急救不治，詳細肇事原因，檢警已經會同勞檢單位啟動調查。

▲彰化自來水廠發生工安死亡意外。（圖／彰化縣消防局提供）

彰化警分局指出，這起不幸事件，是發生在台水公司第十一區管理處，地點位於八卦山大佛風景區旁的「龍山加壓站」淨水廠，外包廠商派了多名資深技工前往進行例行性維修作業，當準備進行零組件汰換維修工程時，疑似不慎造成大型抽水機鬆脫，瞬間有數10噸的大水直沖出來，有3名技工看到連忙逃開，但王姓技工不慎被水重擊。

消防隊第一大隊指出，人孔蓋內施工到一半水路突然爆開，疑似衝擊力道過大撞擊致暈，且水位迅速上升，導致患者受困於內部管路時間約5-10分鐘，後續因內部另一台抽水馬達持續動作，水位下降後由同事將患者救出，救出時無呼吸心跳，將他緊急送往彰化基督教醫院急救不治。

彰化基督教醫院指出，當時據王姓技工同事描述，傷患在下水道工作時，突然聽見碰一聲後，整個下水道淹起來，約花了10分鐘，才將下水道的水抽乾，將病人拉起來，趕緊聯絡消防人員。王姓技工(36歲)於18日下午15:17送至彰基急診，已無自發呼吸、心跳、血壓量不到及皮膚冰冷，雙眼、臉部、前胸及腋下有大片瘀傷，上唇約2公分、左耳後方約3公分撕裂傷，四肢多處點狀擦傷。



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