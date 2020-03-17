警官到疫區土耳其旅遊回不了台　網酸：這樣有很好玩嗎？

▲彰化縣警局1名警官與妻子到疫區土耳其旅遊。（圖／東森新聞）

記者唐詠絮／彰化報導

被罵慘了！彰化這名警官與妻子也無辜，計畫了大半年，不捨20萬元訂金10日仍出發去土耳其旅遊，未料卻發生疫情大爆發，不僅讓警界惶恐，返台阿聯酋航空也停航，面臨無法返台的窘境，消息一出網友也對此議論紛紛，「都是大人了後果要自己去承擔，疫情如此嚴峻，還執意出國，20萬元再賺就有了，把生命都賠進去這樣有很好玩嗎」。

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▲彰化縣警局1名警官與妻子到疫區土耳其旅遊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這名警官的臉書滿滿都是與公務員的妻子同遊的畫面，看得出來夫妻鶼鰈情深，得知警官10日要出發去土耳其的人，還在網路po文「武漢肺炎疫情全球引爆，有台籍遊客出國旅遊歸來，確診感染武漢肺炎，彰化縣警局還是有勇敢的台灣人，堅持請長假出國旅遊，「能說什麼呢？」，公開規勸他退團改天再去，彰化縣警局也請他評估出國的風險，如今想提前返國，卻因為機場停飛，焦急萬分。

彰化縣警局17日表示，正透過該團旅行社安排，最有可能的是從伊斯坦堡轉機曼谷返台，如果再不行，就只能從香港返台，目前都已經在著手辦理，希望一切順利，返台後須進行14天居家檢疫。

▲彰化縣警局1名警官與妻子到疫區土耳其旅遊。（圖／東森新聞）

這名警官舉動，嚇壞了一大票網友，「真的很厲害勇闖疫區」，不過也有網友認為，「出發日沒發生疫情這也不是警官的錯」，不管如何，但警界人士也很擔憂，萬一這兩天國外再有確診疫情發生，或是伊斯坦堡、泰國機場封閉，甚至停飛台北，那就真的就很頭痛了。

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