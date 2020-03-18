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工廠管理輔導法3月20日上路　彰化設單一窗口辦理

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▲工廠管理輔導法將施行，彰化縣府召開說明會。（圖／彰化縣政府提供）

▲工廠管理輔導法將施行，彰化縣長對外說明。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

工廠管理輔導法即將3/20日起施行，為避免坊間收費代辦工廠合法化所引發的吸金亂象，彰化縣政府提前於18日舉辦說明相關輔導政策及措施，縣長王惠美強調，縣府也設立單一窗口，一個輔導團隊，星期一至五在工策會做相關輔導，希望鄉親來申請前可以瞭解相關程序，才不會花冤枉錢，申請的過程也會更加順利。

▲工廠管理輔導法將施行，彰化縣府召開說明會。（圖／彰化縣政府提供）

▲工廠管理輔導法將施行，彰化縣府召開說明會。（圖／彰化縣政府提供）

據了解，台灣平均每年工廠登記4千家，這次納管3.8萬家及7千5百餘家臨登工廠，共約4.5萬家，這是史無前例超大規模針對未登記的工廠進行納管工作。

王惠美指出，108年通過的工廠管理輔導法從3月20日即將開始實施，有分兩大類，第一類是過去已經通過臨時工廠登記的部分，如涉有展延環保許可或外勞者請於109年6月2日前向本府提出申請，以免影響其權益。
第二類是105年5月19日就已經存在的工廠，希望鄉親配合這次修法儘速來申請，包括消防、水利、公安等，只要符合相關規則，在20年內取得合法用地及建物，這樣就可以讓您在拚經濟的過程中無後顧之憂。

▲工廠管理輔導法將施行，彰化縣府召開說明會。（圖／彰化縣政府提供）

▲工廠管理輔導法將施行，彰化縣府召開說明會簽署。（圖／彰化縣政府提供）

縣府表示，彰化縣的未登記工廠，包含已經取得臨時工廠登記證的1568家，總計有9000多家，過去家庭就是工廠，是歷史共業，如何在經濟、環境都能夠平衡發展顯得非常重要，過去家庭就是工廠，是歷史共業，如何在經濟、環境都能夠平衡發展顯得非常重要。

王惠美強調，在立法院前後歷經三次修法，於2019年通過工廠管理輔導法，縣府在去年有辦理5場說明會，希望把修法的重點讓鄉親知道，縣府也設立單一窗口，一個輔導團隊，每個禮拜一到五在工策會做相關輔導，希望鄉親來申請前可以瞭解相關程序，才不會花冤枉錢，申請的過程也會更加順利，希望與大家做伙拚經濟。

▲工廠管理輔導法將施行，彰化縣府召開說明會。（圖／彰化縣政府提供）

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