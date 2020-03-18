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永慶房屋調查：55%民眾看跌2020年第二季房價　這三都最沒信心

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永慶房屋調查：55%民眾看跌2020年第二季房價 這三都最沒信心（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋3/16發布最新民調。（圖／資料照片）

圖、文／永慶房屋提供

「新冠肺炎」疫情持續延燒，蔓延全球逾百國，不少國家執行封城管控等各項防疫措施，連帶影響全球經濟受創，各投資機構紛紛下調全球經濟成長率，美國、英國等國家也降息救市。

根據永慶房屋2020第二季網路會員調查中，消費者對第二季房價趨勢的看法，認為房價會下跌的比例，由上季的30%跳升25個百分點至55%，看跌比例創2018年以來新高，而看漲及持平比例皆下降逾一成，顯見與中美貿易戰相比，新冠肺炎對房市的影響更甚。其中在55%的看跌比例中，小幅看跌（5%～10%）的比例占44%，而大幅看跌（10%以上）的比例占11%。

永慶房屋調查：55%民眾看跌2020年第二季房價 這三都最沒信心（圖／永慶房屋提供）

▲永慶調查消費者對未來一季（3～6月）房價看法。

謝志傑表示，受到疫情的影響，國內觀光業、航空業首當其衝，而餐飲住宿與零售業也大受影響，關店、歇業與無薪假等消息頻傳，將影響消費者的消費能力，因此，大多數的消費者認為第二季房價將下跌，也是合情合理，但在台灣疫情尚未失控，且低利環境持續的狀況下，房價大幅度崩跌的機會不高。

另分別觀察七都會區對於第二季房價的看法，五都會區包括台北、新北、新竹、台中與高雄看跌房價比例均超過五成，顯示對房價信心出現潰堤，若與上一季相比，七都會區看跌比例都有15%以上的增幅，其中以台北、新竹及台中，分別增加28%、34%及29%最多。謝志傑說明，台北市為台灣的經貿中心，對於景氣的變動較為敏感，看待房價的波動也相對較大。而新竹及台中則是台灣科技業及製造業的重鎮，而大多數的產業鏈與中國製造業密不可分，在中國封城停工的狀態下，供應鏈面臨斷鏈風險，成為受到疫情影響較大的都會區。

謝志傑提醒，新冠肺炎仍在全球持續擴散中，台灣也將在3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，對於經濟、產業以及房市等影響現階段仍難以準確估算，但此次調查中，大多數的消費者預期將房價小幅下修5%-10%，因此，建議若是有售屋意願的屋主，不妨適度讓利，趁此次危機將手上資產汰弱留強，現金為王。

備註：永慶房產趨勢前瞻報告問卷調查，採「電子郵件」方式寄發永慶房仲網會員與官網點入。調查時間2020/02/16~2020/03/03。回收有效問卷數為977份。

永慶房屋調查：55%民眾看跌2020年第二季房價 這三都最沒信心（圖／永慶房屋提供）

▲永慶調查七都會區消費者對未來一季（3～6月）房價看法。

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