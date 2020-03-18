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社會 社會焦點 保障人權

2月底赴歐押台籍詐欺犯26人　刑事局國際刑警11人居家隔離14天

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記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警偵辦歐洲蒙特內地哥羅的電信詐欺案，2020年1月8日查獲92名台灣籍犯嫌，國際刑警配合當地司法程序陸續將這些嫌犯前返回台；台灣國際刑警2月底規劃最後一波接押勤務，國際刑警幹員從台灣出發時，蒙特內哥羅及轉機的土耳其都未有確診案例，但18日早上11點防疫中心通報3月4日到15日曾赴歐洲國家都需居家檢疫14天，外加土耳其也被列為疫情三級警示國家，台灣國際刑警11名幹員返國後，刑事局今證實都得居家隔離14天。

▲刑事局國際刑警為完成與蒙國司法互助協定，押解人犯返國後須居家檢疫14天。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警為完成與蒙國司法互助協定，押解人犯返國後須居家檢疫14天，圖為國際刑警科長甘炎民說明幹員防護裝備。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局國際刑警為完成與蒙國司法互助協定，押解人犯返國後須居家檢疫14天。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警為完成與蒙國司法互助協定，押解人犯返國後須居家檢疫14天。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科長甘炎明表示，由於台灣早在2月初就採取防疫超前部署，加上台灣與蒙國有簽署司法互助協定，台國際刑警必須在期限內把台籍犯嫌押解返國。11名國際刑警人員出國執行勤務時，搭機值勤都有穿戴口罩、護目鏡，醫療手套、並攜帶酒精消毒，押解人犯勤前並有請專家進行防疫教育。

▲刑事局國際刑警為完成與蒙國司法互助協定，押解人犯返國後須居家檢疫14天。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警為完成與蒙國司法互助協定，押解人犯返國後須居家檢疫14天。（圖／記者張君豪翻攝）

另外國際刑警押解人犯都有協調航空公司規畫專區，讓警員和台籍犯嫌坐在飛機座艙最後方區域，希望能和一般歐洲、土耳其民眾做出區隔降低感染可能性。台警在接押蒙國台籍犯嫌前，也請蒙國司法人員幫忙進行檢疫作業。

台灣國際刑警科幹員也攜帶大批酒精、醫療口罩、手套、護目鏡供押解過程中使用，包含26名台籍詐欺犯嫌返回台灣後，台灣警方接應也全程採最高規格防疫；但因防疫中心通報赴歐洲國家返國需14天自主居家檢疫，目前刑事局國際刑警科這次赴歐押解解台籍詐欺犯勤務完成後，目前11名國際刑警科幹員（包含兩名研發科協勤人員）都得在家隔離14天。

甘炎明說，雖然居家隔離的國際刑警幹員人數占全台國際刑警外勤人員約1半，但目前刑事局國際刑警科有規劃讓科內內勤人員支援相關犯罪調查勤務，居家隔離同仁都需每天量體溫並自主管理健康。

另外，這次押解回26名犯嫌返台受審後有2人交保，其餘24人遭聲押獲准，交保犯嫌警方已通報轄區分局及衛生單位，希望藉此落實14天居家簡易防堵疫情擴散。

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