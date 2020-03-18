「李登輝、賴清德肺炎病逝」　大陸網軍又來亂！警籲勿散播

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊15日接獲民眾報案，社群影音軟體Youtube有網友留言稱「我朋友還在台灣某地看到死尸遍地等著燒」、「台北市大安區辛亥路一帶，某個大院子裡，十幾天前擺買尸袋，刺鼻的消毒水味道」明顯散播謠言，另外臉書粉絲專頁「台海軍情員」也有網友留言「速報！李前總統、賴清德都已先後肺炎病逝」警方獲報後展開追查。

▲大陸網軍到臉書某粉專造謠稱李登輝、賴清德均罹患肺炎過世。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊受案後分析，發現上述兩件疫情謠言案件，Youtube留言IP來自新加坡、臉書的留言IP來自美國，且其語法及用字遣詞多為簡體方式，研判係陸方人士利用VPN網路當作跳板，刻意張貼虛偽不實言論，惡意扭曲攻訐政府，企圖打擊我國防疫士氣。

警方再次呼籲民眾切勿散播或轉傳武漢肺炎疫情假訊息，對於疫情相關之防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息或聲明為準。如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播轉傳以免觸法。

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