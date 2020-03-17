土耳其旅遊團高雄3確診　網亂傳趴走五甲路引爆恐慌！衛生局怒了要開罰

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市有3名因為參加土耳其旅行團而感染新冠肺炎確診的民眾，不過早在高雄市衛生局說明之前，網路就傳出這三個的行程包含了五甲路以及就診醫院，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎17日否認網傳行程的正確性，並強調會搜集相關資料後開罰散播訊息的人。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎（螢光外套者）出面說明土耳其團高雄3團員確診情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

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3名確診病例回到高雄的足跡，大約是在17日晚間11點多開始流傳，先是有人透露「確診這三個人住在鳳山五甲」，後來連通訊軟體的群組當中也開始有相關訊息「五甲XX路昨天晚上武漢肺炎確診3人（同一戶），去過五甲路銀行、肉羹麵以及某家診所，現在已經被收在某家醫學中心負壓隔離病房當中」，消息從凌晨開始轉傳熱議，一大早高雄市衛生局就接獲相關資訊，第一時間就否認。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎（螢光外套者）出面說明土耳其團高雄3團員確診情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎（螢光外套者）確認網傳確診者的五甲相關行程是假 。（圖／記者吳奕靖攝）

潘炤穎說：「目前防疫強度讓民眾對這一部份有所警覺，因此高雄市根據我們調查，這6位團員基本上都盡量足不出戶，甚至於我們剛強調了，第65案這個部份，在家裡還戴上2層口罩，避免同住家人有感染風險」。潘炤穎也特別強調：「不容許有惡意散播、謠傳甚至具體有一些目的的散播行為，如果一旦有發現這樣的行為，一定會將相關的事證搜集，依據傳染病防治法第63條，以及社會秩序維護法第64條移送警政機關追蹤，如果事證明確，相關的跡證有確實的構成要件程度，我們一定會採取最嚴厲的懲罰」。

▲網傳高雄確診3病例相關行程，衛生局證實為假訊息，恐要開罰！（圖／記者吳奕靖翻攝）

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