江啟臣挺侯友宜：總統應儘速發布緊急命令　提高防疫調度量能





▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣18日於中常會前表示，認同新北市侯友宜建議發布緊急命令，希望中央必須就地方政府第一線執行防疫量能調度需求，是否需要突破現有法令限制。

江啟臣說，執政黨必須就地方政府執行防疫調度需求，突破現有法令限制，並且考量整體國際疫情發展快速，評估是否需要參採其他國經驗進行超前部署。

此外也提醒目前政府所援引《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」作為相關縮限國人人身自由的法源，已經引起朝野疑慮。

他指出，國民黨團在法案審議過程中，也提出相關疑慮，可惜不為執政黨接受。為了避免後續行政訴訟的爭議，政府應該在法源依據上有更明確的說明，讓資訊公開透明，是避免增加防疫行政成本的最佳良方。

他表示，中央考量上述兩點發布緊急命令，以解決侵權疑慮，提高防疫工作調度量能，盡快回應人民的疑慮。

針對新冠肺炎境外移入個案急速上升，新北市長侯友宜上午8點召開臨時應變會議。會議中，他表示不少民主國家都在關閉邊境了，中央必須即刻採取「阻絕境外」之作為，若傳染病防治法不足以因應，中央該發布緊急命令，限制第三級警告國家外國人入境。

防疫策略就是「阻絕於境外，管控於境內」，尤其台灣是個海島國家，決戰點在於阻絕境外。近日境外移入的個案急速上升，對國家造成很大的威脅，令他感到非常擔憂，因此，建議中央即日起啟動三項作為：

一、「限制入境」：30天內禁止第三級警告國家或區域的非本國人進入，如同紐、澳、加拿大、馬來西亞及歐盟之政策。

二、「限制出境」：限制本國人非必要不可至第三級警告國家或區域的旅遊。

三、「管控境內」：針對第三級警告地區回來的國人全面篩檢、居家檢疫。國外已經在鎖國，我們應該有更積極的作為阻絕於境外，如果傳染病防治法不足以因應，該發布緊急命令，就發布緊急命令。

緊急命令是我國憲法賦予總統職權的一種，依照《憲法》第四十三條規定：「國家遇有天然災害、癘疫或國家財政經濟上有重大變故，須為急速處分的時候，總統在立法院休會期間，經過行政院會議的決議，可以發布緊急命令，作必要的處置，以取得時效」。

但《憲法增修條文》第二條第三項也規定，「緊急命令經行政院會議決議發布，為必要之處置，不受憲法第四十三條之限制。但須於發布命令後十日內提交立法院追認，如立法院不同意時，該緊急命令立即失效」。

▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）