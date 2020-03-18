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影／20多歲女性「無旅遊史」確診新冠肺炎　陳時中：這令我們比較擔憂

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記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日一口氣公佈23名確診個案，總確診人數來到100人，其中有2例為本土案例。指揮中心召集人張上淳表示，2名本土案例中，其中1名20多歲女性沒有旅遊史，不確定是從哪裡得到的，但目前同住家人暫時沒有症狀。

▲▼張上淳,莊人祥說明案34狀況。（圖／記者黃國霖攝）

▲中央流行疫情指揮中心召集人張上淳。（圖／記者黃國霖攝）

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中1例本土個案沒有旅遊史，「這令我們比較擔憂」，目前疫調正在進行中。確診個案中維持1名死亡，22名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

▲指揮中心新肺疫情23例說明圖。（圖／疾病管制署 - 1922防疫達人臉書）

▲指揮中心新肺疫情23例說明圖。（圖／疾病管制署 - 1922防疫達人臉書）

陳時中表示，17日國內新增884例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計18,812例，其中100例確診，分別為71例境外移入及29例本土病例。

2名本土病例分別為20多歲男性及20多歲女性，其中20多歲男性為埃及團確診個案接觸者，無症狀，經接觸者採檢確診；20多歲女性近期無出國史，3月12日發病自行就醫，經通報檢驗確診，感染源待釐清。

張上淳補充，新確診的20多歲本土個案，是在今日凌晨才被收治到負壓隔離病房，目前沒有掌握更多狀況，詳細疫調仍在進行中。

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