好倒楣！衰男訪友打開門看到他玩槍　「砰」一聲走火射中左大腿　

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區18日發生一起疑似烏龍槍擊案，葉姓男子凌晨前往丁姓友人家中探訪，甫進門看到丁男正把玩改造手槍，豈料連話都還沒搭上，突然「砰」的一聲槍枝走火被射中左大腿，葉男痛得哇哇大叫，由於怕驚動警方，丁男將槍藏匿後，由葉男獨自就醫，但經醫院發現傷口為槍傷便趕緊通報警方，警漏夜偵訊後，查獲丁男藏匿槍枝，將他依槍砲彈藥管制條例移送台中地檢署偵辦。

▲丁男把玩改造手槍誤傷友人葉男，遭警依槍砲彈藥管制條例移送台中地檢署偵辦。（圖／民眾提供）

警方指出，18日凌晨接獲報案，指中山路某民宅有民眾疑似遭槍擊，並送往附近醫院救護，立即成立專案小組派員調查，發現從事房仲業的葉男（26歲）遭到丁男（23歲）槍擊。

警方調查，葉男與丁男為多年好友，葉男晚間前往丁男住處找他聊天，才剛進門就看到丁男在把玩一把改造手槍，離譜的是，一句話都還沒講上，丁男手中的槍竟突然走火，不偏不倚的擊中葉男左大腿，葉男因此送醫。

葉男就醫後，院方發現傷口疑為槍傷，便暗中通報轄區警方，警方向葉男詢問時，他支吾其詞，最後坦承遭友人誤傷；警方馬上找到丁男，丁男一開始極力否認，經警方漏夜偵辦，終於突破丁男心房，並循線查獲其藏匿改造槍枝、改造子彈等物。

至於丁男改造槍枝的原因？他向警方供稱：「因為好奇」，警方聽聞無不傻眼。警方表示，全案調查後依槍砲彈藥管制條例將丁男移送台中地檢署偵辦。

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