台中陸橋遇逆向三寶險被擊落　駕駛挫：尿閃了兩滴…

▲李男行經西屯區台灣大道光明陸橋時，突然遇道逆向三寶。（圖／擷取自臉書社團《爆怨公社》）

記者白珈陽／台中報導

又是馬路三寶！台中市民李姓男子18日上午開車行經西屯區台灣大道光明陸橋時，突然眼前一亮，竟有一輛轎車在快車道逆向朝他直駛，李男趕緊向右邊車道切出，幸無發生意外，直喊「佛祖保佑，只有尿閃了兩滴」。警方表示，依道路交通管理條例，駕駛人不依遵行方向行駛，將處600元以上至1800元以下罰款。

李男18日於臉書社團《爆怨公社》PO文，內容指出「巧遇三寶險些被擊落」，同日上午5時38分許他開車沿台灣大道往東海大學方向行駛，行經光明陸橋時，突然眼前一亮，有一輛轎車於快車道逆向行駛，幸他車速不快，趕緊閃開才沒發生意外，不過驚險的過程也讓李直呼「佛祖保佑…只有尿閃了兩滴」。

貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示「是旁邊海八喝完直接開上來嗎？」、「他也覺得你是逆向，傻傻分不清楚」、「傻眼內」、「會害死人」、「趕快帶車子去收驚」。

台中市第六警分局西屯所表示，針對自小客車在光明陸橋違規逆向行駛，根據行車紀錄器畫面，逆向駕駛涉嫌違反道路交通管理處罰條例第45條規定，駕駛人未依遵行方向行駛，將處600元以上、1800以下罰款，呼籲用路人守法，保護自己也保障他人。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



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