高速公路攔車抓人！改槍工廠曝光　主嫌找車工鑽槍管販售

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子自改手槍販售，找來車工協助鑽10支槍管，其中賣出的1支槍涉嫌恐嚇資源回收站遭查獲，另1把則涉及信義區豬肉攤搶奪案，警方循線向上追查，發現槍枝來源均是同一人，4日在高速公路上攔下改槍嫌，順利搗破改槍工廠。

警方調查，60歲的劉姓男子專門從網路購買改造槍枝用品，再透過車工鑽槍管改造手槍，每把依照改造精良程度販售，價格從2萬至5萬元不等。

▲警方在國道截獲劉姓嫌犯，順利在宜蘭住處搜出改槍工具以及半成品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方鎖定劉姓男子平時以多輛車代步掩飾行蹤，4日下午發現劉嫌南下宜蘭於是上前尾隨，確認車上就是劉男後在高速公路上當場逮人。

警方將劉嫌壓制後帶回宜蘭礁溪住處，在場搜出1把槍枝半成品以及6支槍管，改造工具以及毒品，訊後依照《組織犯罪條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌送辦。

▲警方起獲鑽槍管的車床工具以及1把改造槍枝半成品。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，劉嫌改槍依照精良程度有不同價格，平均在2萬元至5萬元不等，其中一把槍曾涉及信義區1家豬肉攤搶奪案。

另外，北市連鎖的資源回收廠爆發股東糾紛，造成少東遭彭姓男子砍殺，警方事後逮補彭嫌，在住處內也查獲槍枝，初步鑑定槍管均與劉嫌的槍管比對吻合。

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