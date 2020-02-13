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社會 社會焦點 保障人權

停車擋門口爆衝突！他帶槍助威太激情...掉地上被拍到下場慘

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記者張君豪／台北報導

12日下午4點45分台北市信義區吳興街發生一起群眾鬥毆案，轄區信義警分局吳興街派出所派出多名警力到場處理，原來現場雙方因為停車糾紛爆發口角衝突，吵架中一方友人竟攜槍彈到場助威，卻悲劇把改造手槍掉到地上，引發路過民眾恐慌報警，結果警員到場卻找不到槍支，原來涉嫌攜槍助拳的郭男，事後把槍藏在自己機車坐墊下裝傻，警員細心調閱監視器確認郭嫌攜槍，順利起獲改造90手槍5發子彈與毒品一批。

▲北市吳興街12日下午爆發街頭鬥毆，警方查獲改造手槍及大量毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市吳興街12日下午爆發街頭鬥毆，警方查獲改造手槍及大量毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市吳興街12日下午爆發街頭鬥毆，警方查獲改造手槍及大量毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市吳興街12日下午爆發街頭鬥毆，警方查獲改造手槍及大量毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示：12日晚間許姓男子駕車載趙姓友人在吳興街600巷附近停車，卻擋住鄭姓男子住處門口，鄭男出門理論，雙方爆發口角互嗆，這時許男兩人要找的郭姓友人聽到朋友遭嗆聲，怒不可遏從住處攜帶改造手槍到場助威，卻因為嗆聲太激情，插在腰間的手槍不慎掉了出來，路旁圍觀民眾嚇得趕緊報警。

▲北市吳興街12日下午爆發街頭鬥毆，警方查獲改造手槍及大量毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市吳興街12日下午爆發街頭鬥毆，警方查獲改造手槍及大量毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

警方接獲報案後，調集警力到場控制場面、但郭男又再度把槍帶回住處藏放，導致警員遍尋不著報案民眾反映攜槍情資。警方細心調閱現場周遭監視器查看，發現有清楚錄下郭男囂張助拳、卻狼狽掉槍的畫面，警方稍後順利起獲郭男藏在機車置物箱內的改造手槍及5發子彈，並搜出安非他命梅粉一包，K他命2包；警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、聚眾鬥毆、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦、並循線追查涉案人槍支、毒品來源。

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